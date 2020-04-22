Safranbolu Nerede? Safranbolu'ya Nasıl Gidilir?

Safranbolu, döneminde önemli bir konaklama merkezi olmuştur. Canlılığını her zaman koruyan bu bölge, Osmanlı dönemine gelindiğinde altın çağını yaşamıştır.

Safranbolu Nerede?

Safranbolu, Karabük’ün bir ilçesidir. Bu ilçe Karadeniz’in orta ve batısının birleşiminde yer alır. Şehir merkezine 8 km uzaklıkta bulunan ilçesi Bartın, Kastamonu, Yenice ve Karabük ile çevrilidir. Yamaç yerleşiminin en güzel örneklerini içinde barındıran Safranbolu dağlarla çevrili bir ilçesidir. İlçe, Karabük boyunca uzanan vadilerin arasında konumlanmıştır.

Safranbolu’ya Nasıl Gidilir? (2020)

Safranbolu, konumu itibarıyla farklı şehirlerden kolay bir şekilde ulaşıma müsaittir. İlçeye en yakın konumda olan havaalanı Kastamonu Havalimanı’dır. Kastamonu Havalimanı Safranbolu’ya 136 km uzaklıktadır. Bölgeye düzenlenen tarifeli seferler, ilçeye uçakla gelmek isteyenlerin Ankara Esenboğa Havalimanı’nı kullanmasını sağlıyor.

Kastamonu Havalimanında inen yolcular şehir içi otobüslerini kullanmak zorundalar. Otobüslerle Kastamonu otogarına geçiş yapan yolcular ardından dolmuşlar vasıtası ile ilçeye geçiş yapabilirler. Safranbolu-Ankara arası ise 240 km’dir. İlçeye Ankara’dan özel araçla gelmek isteyenleri 3 saatlik bir yolculuk bekliyor.