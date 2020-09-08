Sao Tome ve Principe Hakkında Bilgiler; Bayrağının Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Sao Tomeve Principe ülkesinin bayrağı üç yatay şeritten oluşmaktadır. Renklerin sıralaması yeşil, sarı ve yeşil renkleri şeklindedir. Bayrağın göndere çekildiği tarafta yatay şeritlerin üzerine gelecek biçimde bulunan kırmızı ikizkenar üçgen bulunur. Yatay sarı renkte olan orta şeritte ise iki tane beş köşeli siyah yıldız yer almaktadır. Bayrakta yer alan yeşil renk ülkenin bitki örtüsünü ve tarımını sembolize etmektedir. Sarı renk ekonominin büyük çoğunluğunu oluşturan kakao ekimini, kırmızı renk ise ülkenin bağımsızlığını işaret eder.

Sao Tome ve Principe Nerededir?

Sao Tomeve Principe Orta Batı Afrika'da yer almaktadır. Girne Körfezinin açıklarında Gabon'un batı kesiminde yer alan bir ada ülkesidir. Sao Tomeve Principe ülkesi iki adadan oluşmaktadır. Sao Tomeve ve Principe Ekvator'a yakınında yer almaktadır. İki adanın arasındaki mesafe yaklaşık 140 kilometredir. Ayrıca bu iki adada sönmüş volkanlar yer almaktadır. Afrika'da bulunan adalar arasında Seyşeller'den sonra en küçük ülkesi olmaktadır.

Sao Tome ve Principe'nin Nüfusu Ne Kadar?

Sao Tomeve Principe ülkesi Afrika'da yer alan ada ülkelerinden birisidir. Yüz ölçümü 1001 kilometre kare olan Sao Tomeve Principe ülkesi nüfusu 126.000 olarak bilinmektedir. Ülke genel olarak tropikal iklime sahiptir. Yıl boyunca sıcaklık 27 derece civarında olmaktadır. Bazı durumlarda hava sıcaklığı 32 derecenin üzerine çıkmaktadır. Ada ülkelerinde genellikle yüksek kesimlerde sıcaklıklar ortalama 20 derece civarında olmaktadır. Yağışlı havalar ekim ile mayıs ayları arasında gerçekleşirken, ülkenin güney batı bölgesi daha fazla yağış almaktadır.

Sao Tome ve Principe'nin Başkenti Neresidir?

Sao Tomeve Principe ülkesi ada ülkesi olması sebebiyle sınır komşusu bulunmamaktadır. Ekvator Girnesi ile Gabon açıklarında yer alan Sao Tomeve Principe ülkesinin başkenti ise Sao Tome olmaktadır. Ülkenin ismi Portekizceden gelmektedir. Ülkenin ana adası olan Sao Tome adasının keşfi Azşiz Thomas kutlamalarının yapıldığı esnada gerçekleşmiştir. 21 Aralık 1471 yılında keşfi gerçekleştirilen Sao Tomeve Principe adası Afrika kıtasının en küçük ikinci adası konumundadır.

Sao Tome ve Principe Para Birimi Nedir?

Sao Tomeve Principe ülkesinin toprakları çok verimlidir. Ekonomi daha çok tarıma dayanmaktadır. Ülkede yetiştirilen tarım ürünleri kakao, kokanat, kahve, hurma yağı, Hindistan cevizi ve muzdur. Ülkenin para birimi Dobra'dır.

Ülkede yapılan ithalatın yüzde altmış biri Portekiz, yüzde on biri Angola ile yapılmaktadır. İhracatın ise yüzde elli ikisi Hollanda'ya, yüzde otuz üçü Portekiz'e ve yüzde sekizi Almanya'ya yapılmaktadır. Ülke içerisinde en çok kakao ihraç edilmektedir. Kakao dışında kokonat, muz, hurma yağı, kahve ve bakır da ihraç edilmektedir.

Sao Tome ve Principe Resmi Dili Nedir?

Ülkenin resmi dili Portekizcedir. Bu dil ülkenin yüzde doksan sekizi tarafından kullanılır. Porkekizce dışında ülkenin genelinde karma dil de kullanılmaktadır. Bazı kesimler de kreol dilleri de kullanılır. Kreol dilleri Portekizce ile Bantu dil ailesine mensup dillerin karışımı ile ortaya çıkmıştır. Portekizcenin ana dil olarak kullanıldığı ülkelerin en küçüğü Sao Tomeve Principe ülkesidir.

Sao Tome ve Principe ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Sao Tomeve Principe ile Türkiye arasında bulundukları matematiksel konumdan dolayı saat farkı bulunmaktadır. Sao Tomeve Principe Türkiye'nin 3 saat gerisindedir.