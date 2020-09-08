Sırbistan Hakkında Bilgiler; Sırbistan Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Osmanlı Devleti tarafından 420 yıl yönetilmiş olan Sırbistan, 420 yıl sonunda bağımsızlığını alarak Osmanlı Devleti'nin toprakları içerisinden ayrılmıştır. Balkanlarda yer alan eski Yugoslavya'nın Karadağ ile birlikte ayakta kalmış olan son parçası Sırbistan uzun bir süre Karadağ ile ortak ittifak halinde kalmış, ardından yapılan referandum sonrası tam özerkliğine kavuşmuştur. Karadağ ile ayrıldıktan sonra denizlere olan ilişkisi tamamen biten Sırbistan bu sebepten dolayı donanmalarını satışa çıkarmış ve bazı denize karası olan ülkelere satışını gerçekleştirmiştir.

Sırbistan'ın iki tane özerk bölgesi bulunmaktadır. Bunlardan birisi Sırbistan'ın başkenti Voyvodina (Belgrad), bir diğeri ise, Priştine'dir. Sırbistan içerisinde yaşayan nüfusun %82'si Sırp, geriye kalan 'lik dilim ise belirli azınlıklardan oluşmaktadır.

Sırbistan Bayrağı toplamda 3 renkten oluşmaktadır. Bayrağın tam ortasında kullanılan çift başlı kartal ve haç işareti ise Sırbistan'ın çok eski zamanlardan beri kullandığı bir Bizans Armasıdır. 1835 yılından beri hiç değişmemiş olan Sırp Bayrağı, aynı zamanda farklı anlamlar da içerisinde barındırmaktadır. Bayrağın içerisindeki beyaz renk tanrıyı işaret ederken, bayrağın üstündeki mavi renk ise mutlak gücü simgelemektedir. Kırmızı renkte tüm sosyalist devletlerde olduğu gibi Sırbistan Bayrağında'da bulunmaktadır.

Sırbistan içerisindeki nüfus yoğunluğu en fazla olan şehirler Belgrad, Novi Sad, Niş, Kragujevac, Leskofça, Subotica ve Alacahisar'dır.

Sırbistan Nerededir?

Sırbıstan, denize kıyısı olmayan bir balkan ülkesidir. Sırbistan'ın kuzeyinde Macaristan, güneyinde Makedonya ve Arnavutluk, doğusunda Romanya ve Bulgaristan, batısında ise Bosna Hersek ve Karadağ bulunmaktadır. 3 Mayıs 2006 yılına kadar çok daha büyük topraklara sahip olan ve Karadağ ile ortaklığı sayesinde sıcak denizlere inebilen Sırbistan, 3 Mayıs 2006'da onaylanan referandum sonucunda Karadağ ile yollarını ayırmış ve mecbur olarak Karadağ ile olan sınırlarını kısaltmıştır. Karadağ ile ortak olarak yapılan referandum sonucu Sırbistan'ın sıcak denizlere inme imkanı da ortadan kalkmıştır.

Sırbistan Nüfusu Ne Kadardır?

2018'de Sırbistan Nüfus Müdürlüğü tarafından yapılan sayımlar sonucu, Sırbistan'ın resmi nüfusu 7 Milyon olarak açıklanmıştır. Çok fazla göç almayan ancak çok fazla da dışarıya göç vermeyen Sırbistan, genellikle kendi öz nüfusu ile çoğalmaktadır. Ancak Sırbistan'ın nüfus artış hızı çok düşüktür. Bazı aralıklarda nüfus artış hızının eksiye düştüğü bile görülmektedir.

Sırbistan'ın Başkenti Neresidir?

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dır. Aynı zamanda ülke içerisindeki en yüksek nüfusa sahip olan şehir Belgrad, aynı zamanda Sırbistan içerisindeki en yüksek iş gücünü de içerisinde barındırmaktadır. Ancak ekonomik açıdan fazla güçlü olmayan bu ülke, içerisinde de net bir çalışma günü olmadığı için net bir asgari ücret bulundurmamaktadır. Sırbistan içerisindeki asgari ücretler her ay belirli koşullara göre değişebilmektedir.

Sırbistan'ın Para Birimi Nedir?

Sırbistan'ın para birimi, Sırp Dinarı'dır. Bir Sırp Dinarı yaklaşık olarak 0,069 TL'ye eşittir. Sırp Dinarı'nın ekonomik alanda pek bir gücü bulunmamaktadır.

Sırbistan'ın Resmi Dili Nedir?

Sırbistan'ın resmi dili Sırpçadır. Ancak içerisindeki çok büyük bir azınlık çoğunluğunu yaşatmakta olan Sırbistan, resmi belgelerinde Boşnakça, Rumence, Macarca, Slovakça, Hırvatça, ve diğer tüm balkan ülkelerinin kullandıkları dillere yer vermektedir. Sırbistan üzerinde yaşayan en büyük azınlığı ise Macarlar oluşturmaktadır.

Sırbistan ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Ne Kadardır?

Türkiye ile Sırbistan arasında 1 saat fark bulunmaktadır. Türkiye, Sırbistan'dan 1 saat daha ileridedir.