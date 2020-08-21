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21.08.2020 - 18:26 | | AA

Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde kazÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor

Â Mersin'de, milattan sonra 2. ve 3. yÃ¼zyÄ±llarÄ±n Ã¶nemli limanlarÄ±ndan olduÄŸu ortaya Ã§Ä±karÄ±lan Soli Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki sezon kazÄ±larÄ± devam ediyor.Â

Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde kazÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor

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Mezitli Belediyesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Dokuz EylÃ¼l Ãœniversitesi Edebiyat FakÃ¼ltesi MÃ¼zecilik BÃ¶lÃ¼mÃ¼ BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Remzi YaÄŸcÄ± baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki ekiple yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarda, ortaya Ã§Ä±karÄ±lan taÅŸlar kaydedilerek kullanÄ±m alanlarÄ±na gÃ¶re sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lÄ±yor.

Â KazÄ±larda, Ã¼nlÃ¼ gÃ¶k bilimci ve ÅŸair Aratos'un anÄ±t mezarÄ±nÄ±n da gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor.

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Soli Pompeiopolis Antik Kentinde kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen YaÄŸcÄ±, "Aratos'un anÄ±t mezarÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± kuÅŸkusuz sadece Mezitli ve Mersin iÃ§in deÄŸil, TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya iÃ§in de Ã§ok Ã¶nemli bir buluÅŸ olacaktÄ±r. DÃ¼nyanÄ±n ilgisinin buraya dÃ¶neceÄŸini, sÄ±rf Aratos'un anÄ±t mezarÄ±nÄ± gÃ¶rmek iÃ§in Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin Mezitli'ye geleceÄŸini biliyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

Â Mersin Ãœniversitesi Arkeoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi DoÃ§. Dr. Deniz Kaplan da Ã§alÄ±ÅŸmalarla Aratos'un anÄ±t mezarÄ±nÄ± gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Â Mezitli Belediye BaÅŸkanÄ± NeÅŸet Tarhan ise vatandaÅŸlarÄ±, kazÄ± alanÄ±nÄ± gezerek tarihe tanÄ±klÄ±k etmeye davet ettiklerini kaydetti.

Â Soli Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki sezon kazÄ±larÄ±, aÄŸustosun ilk haftasÄ±nda baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

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Â Soli Pompeiopolis Antik Kentinde kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

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Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açÄ±klamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keÅŸfin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sahada yeni tespit kuyularÄ±nÄ±n en kÄ±sa sürede açÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± daha da netleÅŸtireceÄŸiz. Ä°nÅŸallah Cumhuriyetimizin 100. yÄ±lÄ±nda vatandaÅŸÄ±mÄ±zla kendi gazÄ±mÄ±zÄ± buluÅŸturacaÄŸÄ±z" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za söylediÄŸimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demiÅŸti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona aÄŸÄ±rlÄ±k vereceÄŸiz, dedik. Ä°lk 10 sondajda 1 keÅŸif yakalama hedefi koyduk. BurasÄ± 9. derin deniz sondajÄ±mÄ±z' açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.
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