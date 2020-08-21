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Mezitli Belediyesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Dokuz EylÃ¼l Ãœniversitesi Edebiyat FakÃ¼ltesi MÃ¼zecilik BÃ¶lÃ¼mÃ¼ BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Remzi YaÄŸcÄ± baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki ekiple yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarda, ortaya Ã§Ä±karÄ±lan taÅŸlar kaydedilerek kullanÄ±m alanlarÄ±na gÃ¶re sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lÄ±yor.

Â KazÄ±larda, Ã¼nlÃ¼ gÃ¶k bilimci ve ÅŸair Aratos'un anÄ±t mezarÄ±nÄ±n da gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor.

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AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen YaÄŸcÄ±, "Aratos'un anÄ±t mezarÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± kuÅŸkusuz sadece Mezitli ve Mersin iÃ§in deÄŸil, TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya iÃ§in de Ã§ok Ã¶nemli bir buluÅŸ olacaktÄ±r. DÃ¼nyanÄ±n ilgisinin buraya dÃ¶neceÄŸini, sÄ±rf Aratos'un anÄ±t mezarÄ±nÄ± gÃ¶rmek iÃ§in Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin Mezitli'ye geleceÄŸini biliyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

Â Mersin Ãœniversitesi Arkeoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi DoÃ§. Dr. Deniz Kaplan da Ã§alÄ±ÅŸmalarla Aratos'un anÄ±t mezarÄ±nÄ± gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Â Mezitli Belediye BaÅŸkanÄ± NeÅŸet Tarhan ise vatandaÅŸlarÄ±, kazÄ± alanÄ±nÄ± gezerek tarihe tanÄ±klÄ±k etmeye davet ettiklerini kaydetti.

Â Soli Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki sezon kazÄ±larÄ±, aÄŸustosun ilk haftasÄ±nda baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

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