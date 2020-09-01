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01.09.2020 - 14:50 |

TaÅŸucu Amphora Müzesi eserleriyle dikkat çekiyor

Mersin'in Silifke ilÃ§esinde bulunan TaÅŸucu Amphora MÃ¼zesi ziyaretÃ§ilerini bekliyor.

TaÅŸucu Amphora Müzesi eserleriyle dikkat çekiyor

TaÅŸucu EÄŸitim ve DoÄŸal HayatÄ± Koruma VakfÄ± Kurucu BaÅŸkanÄ± Arslan Eyce tarafÄ±ndan 1997'de oluÅŸturulan mÃ¼zede, Mersin ve Antalya aÃ§Ä±klarÄ±nda balÄ±kÃ§Ä±larÄ±n aÄŸlarÄ±na takÄ±larak toplanan, milattan Ã¶nce 7. yÃ¼zyÄ±l ile milattan sonra 18. yÃ¼zyÄ±l arasÄ±ndaki dÃ¶neme ait Ã§ok sayÄ±da amfora yer alÄ±yor.

VakÄ±f BaÅŸkanÄ± Mustafa Devrim Eyce, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, mÃ¼zenin, rahmetli babasÄ± tarafÄ±ndan KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n desteÄŸiyle kurulduÄŸunu sÃ¶yledi.

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TaÅŸucu Amphora MÃ¼zesi eserleriyle dikkat Ã§ekiyor

BabasÄ±nÄ±n koleksiyoner olduÄŸunu belirten Eyce, "BabamÄ±n kendisine ait 500'e yakÄ±n amforadan oluÅŸan Ã¶zel koleksiyonu vardÄ±. BunlarÄ± yÄ±llarca biriktirdi. Tarihe Ä±ÅŸÄ±k tutmasÄ± iÃ§in sahip olduÄŸu koleksiyonlarÄ±nÄ± vakfa baÄŸÄ±ÅŸladÄ±.1997'de de KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan destek alarak mÃ¼zeyi kurdu." diye konuÅŸtu.

TaÅŸucu Amphora MÃ¼zesi eserleriyle dikkat Ã§ekiyor

BaÅŸpehlivan HakkÄ± Aygün, Antalya'da sokak ortasÄ±nda öldürüldü!Antalya'da yaÄŸlÄ± güreÅŸ sporcusu baÅŸpehlivan HakkÄ± Aygün (25), sokak ortasÄ±nda tabancayla öldürüldü. Cinayet zanlÄ±sÄ± U.Ç.S. (20), suç aleti tabancayla polise teslim oldu. Aygün, 2 yÄ±l önce de bir barda çÄ±kan tartÄ±ÅŸma sonrasÄ± uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ±da yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Polis, iki olay arasÄ±nda baÄŸlantÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yor.
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