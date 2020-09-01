TaÅŸucu Amphora MÃ¼zesi eserleriyle dikkat Ã§ekiyor

TaÅŸucu EÄŸitim ve DoÄŸal HayatÄ± Koruma VakfÄ± Kurucu BaÅŸkanÄ± Arslan Eyce tarafÄ±ndan 1997'de oluÅŸturulan mÃ¼zede, Mersin ve Antalya aÃ§Ä±klarÄ±nda balÄ±kÃ§Ä±larÄ±n aÄŸlarÄ±na takÄ±larak toplanan, milattan Ã¶nce 7. yÃ¼zyÄ±l ile milattan sonra 18. yÃ¼zyÄ±l arasÄ±ndaki dÃ¶neme ait Ã§ok sayÄ±da amfora yer alÄ±yor.

VakÄ±f BaÅŸkanÄ± Mustafa Devrim Eyce, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, mÃ¼zenin, rahmetli babasÄ± tarafÄ±ndan KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n desteÄŸiyle kurulduÄŸunu sÃ¶yledi.

Â

BabasÄ±nÄ±n koleksiyoner olduÄŸunu belirten Eyce, "BabamÄ±n kendisine ait 500'e yakÄ±n amforadan oluÅŸan Ã¶zel koleksiyonu vardÄ±. BunlarÄ± yÄ±llarca biriktirdi. Tarihe Ä±ÅŸÄ±k tutmasÄ± iÃ§in sahip olduÄŸu koleksiyonlarÄ±nÄ± vakfa baÄŸÄ±ÅŸladÄ±.1997'de de KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan destek alarak mÃ¼zeyi kurdu." diye konuÅŸtu.