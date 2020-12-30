Uludağ yeni yıla kar yağışı olmadan girecek

Yerli ve yabancı turistlerin yılbaşı tatili için uğrak noktası olan Uludağda, beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Yılbaşına pandeminin gölgesinde girecek olan Uludağdaki otellerdeki doluluk oranı ise yüzde 20 seviyelerine ulaştı. 2020 yılbaşında kar kalınlığının 1 metre olduğu Uludağ'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre bu yılbaşına kar yağmadan girilecek.

Yılbaşı programları tamamlanan otellerdeki misafirler, saat 22.00ye kadar kendileri için hazırlanan yılbaşı yemeğini müzik olmadan yiyebilecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hiçbir eğlenceye izin verilmeyecek olan Uludağda denetimler ise jandarma ekiplerince yapılacak.

"İstediğimiz kar yağmadı"

Yılbaşında misafirlerinin çocuğunu yabancı turistlerin oluşturduğunu söyleyen Uludağ Karinna Otel Ön Büro Müdürü Harbi Türk, Kar yağmaması ve pandemi nedeniyle fiyatlar geçtiğimiz yıllara göre daha hesaplı dedi. Kötü geçen 2020 yılını geride bırakacaklarını söyleyen Harbi Türk, Bu yılın Uludağa da olumsuz bir etkisi oldu. Maalesef alışık olduğumuz karlı yılbaşı geçiremeyeceğiz. Yılın son günlerindeyiz ama istediğimiz kar yağmadı. Havalar soğumadı. Bunun etkisi var. Önümüzdeki günlerde kar yağışını bekliyoruz. Bu konuda umutsuz değiliz. Yılbaşı için hazırlıklarımızı yaptık. Pandemi yasakları çerçevesinde misafirlerimizi ağırlayacağız. Misafirlerimiz çoğunlukla yabancı. Müzik olmadan, kuralların gerektirdiği şekilde bir yılbaşı programımız olacak dedi.