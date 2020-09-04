Zeytinin bereketli yolculuğu başladı

Ülkemizde özellikle Ege Bölgesi’nin kendine has ve yüksek kalitede tadım ve kimyasal özellikleri akademik çalışmalarla kanıtlanmış olan zeytinyağının faydaları saymakla bitmez. Son 15 yılda Türkiye’de zeytin ağacı varlığında da önemli artışlar yaşanıyor. Gen kaynakları açısından zengin yaklaşık 180 milyon zeytin ağacı olan Türkiye; zeytinyağı üretiminde dünyada dördüncü sırada yer alıyor. Bunda gerek zeytin yetiştiriciliği gerekse zeytinyağı üretiminde geleneksel ve modern yöntemleri harmanlayarak uygulamanın etkileri büyük.

Bölge ekonomisine katkı sağlayan bu hasadın önemli noktalarından birisi de Bodrum. Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, zeytin gen kaynakları açısından zengin olan ülkemizde zeytin ve zeytinciliği yaşatmak ve yerli, doğal üretime destek olmak amacıyla Zeytindostu Derneği iş birliğiyle Sea Garden Hasat Günleri’ne bu yıl ikinci kez ev sahipliği yaptı.

Sosyal mesafe kuralları ile zeytin deneyimi

Hapimag Resort Operasyonları Türkiye Direktörü Kerem Demirkol, Executive Şef Orhan Demirok ve otel yönetim ekibinin ev sahipliğindeki etkinlik, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde hijyen kuralları ve sınırlı sayıda misafirin katılımı ile gerçekleştirildi.

Tesis bahçesinden mönüye

Sürdürülebilir zeytincilikte biyoçeşitlilik korunarak tarım yapılmasının yeni bir yöntem olduğunu söyleyen Demirkol, “Çevreyi kirletmeyen, yenilenen enerji ile doğal kaynakları koruyan ve en önemlisi tüketiciler için daha güvenli bir yol olduğu için bu yöntemi destekliyoruz” diye konuştu. Demirkol, yaklaşık 280 kök zeytin ağacına sahip oldukları tesiste konvansiyonel ilaçlama ve ticari gübre kullanmadan, toprak işlemeden tarım yaptıklarını belirtti. Demirkol sözlerine şu ifadelerle devam etti; “Tesisimizde kendi zeytinliğimizden soğuk sıkım usulü ile elde ettiğimiz zeytinyağlarımız mevcut. Kendi ürünlerimizi mönülerimizin yanı sıra ‘Made with Love’ markası ile satışını da gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin zeytin ve zeytincilik piyasasına bölgemizin bize sunduğu ayrıcalıkla katkı sağladığımız için çok mutluyuz.” Misafirler zeytin, zeytinyağı tadımı, zeytin hasadı ve çekiçge zeytin yapımı workshop’larında bilgilendirici ve eğlendirici deneyimler yaşadı. Bu sene ikinci kez gerçekleşen “Sea Garden Hasat Günleri”, gelecek yıllarda da bölgede yerel üretimi desteklemeye devam edecek. Son olarak Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın katılımıyla Hapimag Sea Garden Resort Bodrum'da aynı gün düzenlenen basın yemeğinde bölgedeki sürdürülebilirlik alternatifleri değerlendirildi.

Bodrum’da Tarım Ar-Ge ve Yerel Tohum Merkezi açılıyor

Öte yandan Bodrum Belediyesi’nin başlattığı “Bodrum Özüne Dönüyor” projesi kapsamında Tarım Ar-Ge ve Yerel Tohum Merkezi de bugün Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın katılımıyla Bahçeyakası’nde açılıyor. Etkinlik, Bodrum’da yerel, doğal ve sürdürülebilir yaşamı desteklemeyi birincil önceliği haline getiren Hapimag Sea Garden Resort’un anasponsorluğunda gerçekleştiriliyor.