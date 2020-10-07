1 Gb Kaç Mb (Megabayt) Ve Kb (Kilobayt) Eder? Gb'ın Byte Karşılığı Kaçtır?

Özellikle bilgisayarlarda ve telefonlarda kullanılan Gb, kb, mb ve byte birimleri ölçü bildirmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu sebeple sık sık dönüşümlerine ihtiyaç duyulmaktadır.



1 Gigabayt Kaç Megabayt ve Kilobayt Eder?



Dosya boyutlarının birbirine dönüştürülmesi sırasında 2'nin 10'lu kuvvetleri referans olarak alınmaktadır. Kafa karışıklığına ve işlem çokluğuna sebep olan bu dönüşüm biçimleri, bilgisayar dünyasına alışık olmayan insanların anlamasını güçleştirir.



1 gigabayt 1024 megabayta eşittir. Bu durum 2 üzeri 10 ile ifade edilir fakat sayısal değer olarak 1024 megabayta eşit olduğu kabul edilir. Aynı şekilde 1 gigabayt 2 üzeri 20 kilobayt değerine sahiptir. 1 gigabayt 1048576 kilobayta eşittir.



Gigabaytın Byte Karşılığı Kaçtır?



Gigabayt ve byte dönüşümü yapıldığı zaman, 1 gb'ın 2'lik sistemde 2 üzeri 30'a eşit olduğu görülür. 1 GB, 1024 MB eder. 1 MB, 1024 KB eder. Bu durumda 1024 üzeri 3 işleminin sonucu bir gigabaytın byte karşılığını vermiş olur. 1 gigabayt, 1073741824 bayta karşılık gelmektedir.



Büyüklük Sıralaması Nasıl Olur?



Teknolojide sürekli karşı karşıya kalınan ölçü birimlerinin sıralaması karışıklık göstermektedir. Bu karışıklığın sebebi teknolojiye az ilgisi olan kişilere kavramların yabancı görünmesidir.



Sıralaması oldukça kolay olan, küçükten büyüğe doğru byte ölçü birimleri sıralaması: byte - kilobayt (KB) - mehabayt (MB) - gigabayt (GB) - terabayt (TB) - petabayt (PB) - eksabayt (EB) - zettabayt (ZB) - yottabayt (YB) şeklindedir.