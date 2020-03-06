Anakart Nedir, Ne İşe Yarar? Özellikleri Nelerdir?

Anakartlar bilgisayarların en merkezi kartı olarak bilinir. Baskılı devre kartları olarak da bilinmektedir. Anakartların üzerinde pek çok yonga seti bulunmaktadır. Bu yonga setleri sayesinde bilgisayarların özelliklerini oluşturan işlevlerini arttıran RAM, ekran kartı gibi pek çok devre bu yonga setlerine bağlanmaktadır. Her anakartların farklı özelliği bulunmaktadır. Bu anakart üreten bilgisayar şirketleri tarafından belirlenir ve buna göre anakartın yapısı oluşturulur.

Anakart Nedir?

Anakart kısaca bilgisayarın ana beynidir. İngilizcede motherboard olarak bilindiğinden ötürü Türkçeye de anakart olarak çevrilmiştir. Anakartta pek çok veri yolu da bulunmaktadır. Bu veri yolları sayesinde bilgisayarların işlevi belirlenir.

Teknolojinin de gelişmesi ile birlikte anakartların yapısı ve işlevi de değişmiştir. Çok çeşitli anakartları da bununla birlikte geliştirilmiştir. Pek çok anakart üreten dünyaca ünlü şirketler vardır. Bu şirketler her yıl daha da işlevli ve daha iyi özelliklere sahip anakartlar oluşturmakta bu şekilde piyasaya sürmektedir. Anakart fiyatları da anakartın işlevine göre değişkenlik gösterir.

Ne İşe Yarar?

Anakart üzerinde bulunduğu yonga setleri sayesinde bilgisayar özelliklerini merkezi bir konumda tutar. Bilgisayarlar arasında sistem bileşenleri bulunur. Anakartlar sayesinde bu sistem bileşenleri arasında ki bağlantı da kurulmuş olur. Çevresel ara birimleri de bünyesinde barındırır. Veri aktarma aracı olarak kullanılan anakartlar bilgisayarların pek çok özelliğini bir arada tutan aygıtlar olarak bilinmektedir.

İşlemci gibi bilgisayarlar için hayati öneme sahip olan özelliklerin veri akışını da yine anakartlar sağlamaktadır. Anakartlar sayesinde bilgisayarların haberleşmesi sağlandığı gibi slotların merkezi bir birimleri de bir arada tutulmuş olur.

Özellikleri Nelerdir?

Anakartların bilinen pek çok özelliği bulunmaktadır. CPU yani işlemcinin sistem yolunu barındırır.

Bileşenlerin frekanslı bir konumda tutabilmek amacı ile sinyal saat üretimi anakartlar tarafından yapılmaktadır. Anakart üzerinde firmware bellek yongaları bulunmaktadır. Bir anakart üzerinde 6 terabayt veya daha fazla depolama alanına sahiptir.

Böylece yüksek miktarda veri akışı anakart üzerinden sağlanma özelliği bulunmaktadır. Sistem üzerinden haberleşmeyi ve veri akışını sağlamak için üzerinde yonga setleri ve sistem slotları bulunmaktadır. Anakart üzerinde DRAM yongaları bulunmakta olup bu DRAM yongalar sistem belleklerinin slotlarının takılması anlamını taşımaktadır.