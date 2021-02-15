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    15.02.2021 - 13:12 | | AA

    Antarktika'da beklenmeyen keşif

    Antarktika'da güneş ışığının ulaşmadığı noktada deniz canlıların yaşadığı keşfedildi. İngiliz bilim insanları, Antarktika'da su altında güneş  ışığından ve en yakın besin kaynaklarından kilometrelerce uzakta deniz canlılarının bulunduğuna ulaştı.

    Antarktika'da beklenmeyen keşif

    "New Scientist" dergisinde yayımlanan makaleye göre, Filchner-Ronne  Buz Sahanlığı'nda deniz dibi tarama çalışmaları sırasında buzulların altındaki  hayata dair yeni izler bulundu.

    Biyologlar, deniz canlılarının, deniz yüzeyini kaplayan yaklaşık 900  metre kalınlığındaki buzda açılan delikten kamerayla görüntülendiğini aktardı.  Bunların, Antarktika'da buz tabakasının altında güneş ışığının ulaşamadığı  noktada kayıt altına alınan yaşama dair ilk görüntüler olduğu vurgulandı.

    Çalışmada henüz bilinmeyen 22 deniz canlısı var

    22 deniz canlısına ek olarak ayrıca ve 16 deniz süngeri  görüntülendi. İngiltere'nin ulusal Antarktika operasyonlarını yürüten ve bölgede  bilimsel araştırmalar yapan British Antarctic Survey (BAS) kuruluşundan Huw  Griffiths, bu canlıların orada yaşamaması için birçok sebep bulunduğuna işaret  ederek, besin kaynaklarına erişebilecekleri bölgeden yaklaşık 260 kilometre  uzakta görüldüklerini, güneş ışığıyla aralarında da 600 kilometre mesafe  bulunduğunu belirtti.

    Filchner-Ronne Buz Sahanlığı'nda denizin yüzlerce metre altında  görüntülenen bu canlıların ne sıklıkta beslendiği ya da ne kadar uzun ömürlü  olduklarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

    Öte yandan biyologlar, görüntülerin daha uzun süreli hayatın varlığına  dair ipuçları sunduğunu ve Antarktika'da suda hayatın düşünülenden daha fazla  biyolojik çeşitliliğe sahip olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

     

     

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