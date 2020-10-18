Apple iPhone 12 MagSafe kılıflara AirPods şarj etme özelliği de getirebilir

Apple geçtiğimiz günlerde MagSafe şarj özellikleri de sunan bir akıllı kılıfın patentini aldığını ortaya çıkaran Patently Apple sitesinde yayınlanan bilgilere göre kullanıcılar, kılıfın içine gömülü şekilde bulunan modüller sayesinde bir MagSafe adaptörü ile kablosuz şarj etme imkânına da sahip olacak.

Kılıfın ilginç özelliklerinden biri de aynı kılıfın içinde AirPods kulaklıkların da takılıp şarj edilebileceği yuvalara sahip olması. Evden çıkmanız gerektiğinde hem akıllı telefonunuzu hem de kablosuz kulaklıklarınızı tamamen şarj olmuş şekilde kullanabileceksiniz.

Kılıfın eskizlerinde ayrıca içine gömülü bulunacak bir pil de var, yani kullanıcılar tek kılıfla hem cihazlarını koruyabilecek hem de şarj etme imkanına sahip olacak. Apple daha eski model cihazlarında da benzer özellikli kılıflar üretmişti, dolayısıyla bu sefer de böyle bir girişimde bulunmaları şaşırtıcı olmayacak.

Patent evrakında ayrıca iPadler için de MagSafe teknolojisiyle kullanılabilecek bir tasarım mevcut, dolayısıyla gelecekte iPadler de yakında bu şekilde şarj edilebilecek.

Daha önceden patenti alınan birçok ürünün hiç üretilmediği gibi bir gerçek söz konusu olsa da bu patentler firmanın düşünce yapısını göstermesi açısından önemli.