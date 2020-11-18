BİST1.2640.34EURO9.200.71USD7.740.57ALTIN467.470.37
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerTeknoloji Haberleri Apple katlanabilir iPhone’u 2022 yılının eylül ayında çıkaracak
    ABONE OL
    18.11.2020 - 10:04 |

    Apple katlanabilir iPhone’u 2022 yılının eylül ayında çıkaracak

    Apple, geçtiğimiz haftalarda katlanabilir bir iPhone modelinin patentlerini aldı. Ancak elde edilen son bilgilere göre katlanabilir iPhone modeli artık planlama aşamalarını arkasında bıraktı.

    Apple katlanabilir iPhone’u 2022 yılının eylül ayında çıkaracak

    Apple, üretici firması Foxconn’a üretim testleri için çok sayıda prototip gönderdi. Ortaya çıkan raporlara göre telefonun en az 100.000 katlamaya dayanacak şekilde üretilebilmesi için geliştirmeler sürüyor ve ekranı da OLED ya da mikro LED olacak.

    Katlanabilir iPhone’un 2022 yılının Eylül ayında, yani iPhone 14 modelleriyle birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak bir ihtimal bu katlanabilir model de iPhone 14 olabilir.

    Katlanabilir iPhoneların piyasaya çıkmasıyla birlikte iPad mini modellerinin de üretimi duracak. Çünkü ebat açısından çok az farkları olacak.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    T.C Cumhurbaşkanlığı Gazetesi ile itibar kazanmaya çalışan kaçakçılar yakalandı!

    T.C Cumhurbaşkanlığı Gazetesi ile itibar kazanmaya çalışan kaçakçılar yakalandı!

    Milyonları ilgilendiriyor! Sadece 1 defa yapılacak...

    Milyonları ilgilendiriyor! Sadece 1 defa yapılacak...

    8 dakika sonra gökte kayboldu

    8 dakika sonra gökte kayboldu

    Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan koronavirüs tedbirleri ile ilgili flaş açıklama

    Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan koronavirüs tedbirleri ile ilgili flaş açıklama

    Sıradaki Haber