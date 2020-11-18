Apple katlanabilir iPhone’u 2022 yılının eylül ayında çıkaracak

Apple, üretici firması Foxconn’a üretim testleri için çok sayıda prototip gönderdi. Ortaya çıkan raporlara göre telefonun en az 100.000 katlamaya dayanacak şekilde üretilebilmesi için geliştirmeler sürüyor ve ekranı da OLED ya da mikro LED olacak.

Katlanabilir iPhone’un 2022 yılının Eylül ayında, yani iPhone 14 modelleriyle birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak bir ihtimal bu katlanabilir model de iPhone 14 olabilir.

Katlanabilir iPhoneların piyasaya çıkmasıyla birlikte iPad mini modellerinin de üretimi duracak. Çünkü ebat açısından çok az farkları olacak.