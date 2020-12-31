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    31.12.2020 - 12:44 | | AA

    BTK 30 bilişim uzman yardımcısı alacak!

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 30 bilişim uzman yardımcısı alacak.

    BTK 30 bilişim uzman yardımcısı alacak!

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, BTK'nin merkez teşkilatı hizmet  birimlerine, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavıyla,  bir önceki sınavda doldurulamayan kadrolar için bilişim uzman yardımcısı alımı  yapılacak.

    Bu kapsamda, hukuk fakültesi mezunlarından 10, en az dört yıllık  lisans öğrenimi veren fakülte ve yüksek okulların siyasal bilgiler, iktisadi ve  idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bölümleri mezunlarından 5,  mühendislik alanında elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme,  telekomünikasyon fakülteleri veya bölümleri mezunlarından 8, bilgisayar  mühendisliği bölümleri mezunlarından 4, endüstri mühendisliği bölümleri  mezunlarından 3 kişilik alım gerçekleştirilecek.

    Giriş sınavına katılmak isteyen adayların öncelikle  "kariyer.btk.gov.tr" adresindeki başvuru formunu doldurarak elektronik ortamda  göndermeleri gerekiyor.

    Adayların, başvuru formunun imzalı ve fotoğraflı sureti, diplomaları,  KPSS sonuç belgesi ile başvurularını 10-19 Şubat 2021 döneminde mesai saatleri  içinde BTK'nin merkez teşkilatının bulunduğu "Eskişehir Yolu 10. km. No: 276  Çankaya/ANKARA" adresine şahsen ya da postayla yapmaları talep ediliyor.

    Yazılı sınava katılacak adaylar kurumun resmi internet sitesinden  duyurulacak. Yazılı sınav, 27-28 Mart 2021'de Ankara'da yapılacak. Sınav yeri ve  saati BTK'nin internet sitesinden (www.btk.gov.tr) başvuruların tamamlanmasını  müteakip duyurulacak.

    Bu sınavda en yüksek puandan başlamak üzere öğrenim alanları  itibarıyla yapılacak sıralamada, atama yapılacak boş kadro sayısının 4 katı aday  başarılı kabul edilerek sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Sözlü sınava  katılacak adaylar kurumun resmi internet sitesinde ilan edilecek. Ayrıca, söz  konusu adaylara elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla da bildirim yapılacak.

     

     

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