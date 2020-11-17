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    17.11.2020 - 12:23 | | AA

    Çamlıca Kulesi ile İstanbul'a simge, yayınlara kalite geldi

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Küçük Çamlıca'da inşa edilen Televizyon ve Radyo Kulesi sayesinde, buradaki tüm kuruluşların aynı yüksek kalitede hizmet sağlayabildiğini bildirdi.

    Çamlıca Kulesi ile İstanbul'a simge, yayınlara kalite geldi

    Karaismailoğlu, AA muhabirine, Küçük Çamlıca'da inşa edilen Televizyon ve Radyo Kulesi'ne ilişkin detayları anlattı.

    İstanbul'daki Küçük Çamlıca tepesine inşa edilen ve 369 metre  yüksekliğiyle Avrupa'nın en yüksek kulesi olan Televizyon ve Radyo Kulesi'nin  frekans karmaşasına son verdiğini belirten Karaismailoğlu, "Bu kuleden 100 radyo yayın yapıyor ve bu da dünyada ilk. Artık birbirlerinin güçlerini kesen radyo  vericileri yerine, frekansların karışmadığı bir kule var. Herkes aynı yüksek  kalitede yayın yapıyor. Türkiye için de bir örnek proje oldu." diye konuştu.

    İstanbul'un yanı sıra Çanakkale'de de, Çamlıca'daki gibi bir proje  olduğu bilgisini veren Karaismailoğlu, "Orada da radyoları tek kulede  topluyoruz." dedi.

    "ÖZEL GÜNLERDE ÇOK GÜZEL IŞIK GÖSTERİLERİMİZ OLACAK"

    Kulenin televizyon ve radyo yayınlarına ev sahipliği yapmasının  yanında İstanbul'a simgesel bir katkısı olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu,  "Tabii kulede bir seyir terası ve seyir restoranı da var. Orada da çalışmalarımız  bitmek üzere. Bunun da İstanbul'a simgesel bir katkısı oldu." ifadelerini  kullandı.

    Bakan Karaismailoğlu, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferini kutlamak  ve iki ülkenin dostluğuna dikkati çekmek için Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını  kuleye yansıtarak yapılan ışık gösterisini de hatırlatarak, şu değerlendirmede  bulundu:

    "Kuleye Türk ve Azerbaycan bayraklarını yansıttık. Özel günlerde çok  güzel ışık gösterilerimiz de olacak. Bu da İstanbul'a görsel olarak keyif  katacak. Burada, Azerbaycan ve Türkiye'nin 'tek millet-iki devlet' olduğu  mesajını verdik. Bu gösteri Azerbaycan'da bizden daha çok paylaşıldı."

    Seyir terası ve kuledeki restoranda detay işlerin kaldığını ifade eden  Karaismailoğlu, Çamlıca Tepesi'nde son olarak TRT kulesinin kaldığını ve onun da  sökülmesine ilişkin teknik çalışmaların tamamlanarak kısa sürede kaldırılacağını  sözlerine ekledi.

     

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