Çarpı İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle (×) Çarpı İşareti Yapımı

Klavyede bir matematik terimi olan çarpma işareti (×) farklı tuş kombinasyonları kullanılarak yapılıyor. Bu simgenin klavyede direkt olarak bir kısa yolu bulunmuyor. Bu yüzden iki veya üç bazı durumlarda da daha fazla tuşların kullanılması ile bu karakter elde edilebiliyor.



Bilgisayar Klavyesi İle (×) Çarpı İşareti Yapımı



Bilgisayar klavyesi üzerinden çarp (×) işaretinin direk olarak bir tuşu bulunmuyor. Bu yüzden birden fazla tuşun bir arada kullanılması ile yapılabiliyor. Çarpı işareti yapmak için alt tuşu ile beraber num lock alanındaki rakamlardan 232 sayısı tuşlanıyor. Bu şekilde çarpı işareti yapılabiliyor. Kısa olarak göstermek gerekirse, (×) işareti alt + 232 tuş takımı ile yapılabilir.



Bu simgenin yapılışı farklı tuş kombinasyonları ile de mümkün olabiliyor. Yine aynı şekilde alt tuşu ile birlikle klavyenin sağ tarafında bulunun rakamlardan 0215 rakamlarını tuşladığınız çarpı (×) simgesi karşınıza çıkacaktır. Kısacası bu simgeyi yapmanız iki farklı yolu bulunuyor. Aslına bakılırsa üç farklı yol var. Bir diğer yol ise çarpı (×) işaretini bu alandan kopyalayarak kullanmak istediğiniz bölgeye yapıştırabilirsiniz. Hızlı bir şekilde kopyalamak içi ctrl + c tuşunu ve yapıştırmak için de ctrl + v tuş birleşimini kullanabilirsiniz.