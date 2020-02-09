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    HaberlerTeknoloji Haberleri CES 2020’de sunulan teknolojiler gerçekleşecek mi?
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    09.02.2020 - 11:10 |

    CES 2020’de sunulan teknolojiler gerçekleşecek mi?

    Las Vegas'taki yıllık Tüketici Elektroniği Şovu (CES), teknoloji dünyasının yeniliklerini gözler önüne sermiş, sergilenen prototip ürünler heyecan yaratıştı. Peki, CES 2020’de karşımıza çıkan teknolojiler için ne kadar beklememiz gerekecek?

    CES 2020’de sunulan teknolojiler gerçekleşecek mi?

    Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES, bu yıl  üst düzey teknolojilere sahip gelişmiş araçlara, akıllı telefonlara ve inovatif çözümlere ev sahipliği yaptı. Fuarda sergilenen teknolojiler, gelecekte neler yapılabileceğine dair ipuçları verdi.

    Katlanır bilgisayarlar

    Fuar öncesinde karşımıza çıksa da fuarda resmileşen ThinkPad X1; 8 GB RAM, 1 TB’a kadar NVMe SSD depolama, 5G ve LTE desteği, Bluetooth 5.0 ve 11 saatlik kullanım ömrü gibi özelliklerle dikkat çekiyor. ThinkPad X1, 2020'nin ikinci yarısında satışa sunulacak. Dell Linux geliştiricisi XPS 13 dizüstü bilgisayar da özellikleriyle üyük ilgi gördü; fakat yakın bir dönemde pazara sunulması olası gözükmüyor.

    8K TV                  

    CES 2020’de tasarımları ve özellikleriyle ziyaretçileri etkileyen 8K TV modelleri tanıtılmıştı. Panasonic, Samsung, LG, Sony ve Vizio markaları en üst düzey ekranlara sahip TV modellerini sunmuş olsa da yerel 8K içeriği bulmak henüz mümkün olmayacak.

    Kablosuz 6

    Dell XPS 13 ve HP Envy gibi yeni bilgisayarların henüz yeni bir teknoloji olan Wi-Fi 6’yı destekliyor oluşu elbette heyecan yarattı; fakat Wi-Fi'nin 6'nın artan veri hızları, cihazlarınızda daha az pil kullanımı ve azaltılmış gecikme gibi özelliklerinden yararlanamayacağınız anlamına gelecektir.

    Uçan taksiler

    Hyundai, Uber’le ortaklaşa geliştirdiği “uçan otomobil”ini tanıttı. Dünyanın en büyük askeri ve ticari helikopter üreticilerinden Bell de hava kirliliği yaratmayan uçak taksiyi tanıttı. Gösteri anlamında elbette uçan taksiler oldukça etkileyici; fakat üreticilerin de belirttiği üzere onları göklerde görmek için birkaç yıl daha beklememiz gerekiyor.

    Quibi

    Walt Disney Studios Başkanı Jeffrey Katzenberg tarafından kurulan kısa süreli mobil video platformu Quibi’nin hem yatay hem de dikey olarak izlenebilen orijinal içeriklere ev sahipliği yapması bekleniyor. Nisan 2020'de ABD'de piyasaya sürüleceği belirtilen platformun ülkemizde kullanılıp kullanılamayacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz.

    Yapay İnsanlar

    Samsung, Project NEON ismi verilen çalışmayla birlikte insana çok benzeyen “yapay insanlar” tanımlaması yapılan robotlar geliştirdi. en ilgi çekici ve kafa karıştırıcı gösterilerinden birini yapan Samsung’un insanlara yardımcı olarak işlerde çalışmasını hedeflediği robotlar çok fazla soru işaretini ortaya çıkardı. Bu proje henüz sıra dışı.

    ERDAL KAPLANSEREN https://twitter.com/Kaplanseren

    Çocukların kartopu eğlencesine polisler de katıldıİstanbul'a beklenen kar yağdı. Az da olsa yağan kar, çocuklar için kısa süreli bir eğlenceye dönüştü. Çocukların kartopu eğlencesine devriyedeki polisler de ortak olunca ortaya içleri ısıtan görüntüler çıktı.
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