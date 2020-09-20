BAYKAR Teknik MÃ¼dÃ¼rÃ¼ SelÃ§uk Bayraktar yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen Cezeri'nin uÃ§uÅŸ testleri, 11 EylÃ¼l 2020 Cuma gÃ¼nÃ¼ baÅŸladÄ±. Ä°lk testlerde gÃ¼venlik halatlarÄ±na baÄŸlÄ± olarak havalanan Cezeri, 14 EylÃ¼l 2020'yi 15 EylÃ¼l 2020'ye baÄŸlayan gece, gÃ¼venlik halatlarÄ±yla yapÄ±lan test uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± ilerlemesi Ã¼zerine halatsÄ±z olarak havaya kalktÄ±. Tamamen otonom olarak uÃ§an ve akÄ±llÄ± uÃ§uÅŸ sistemine sahip olan Cezeri, aynÄ± gece yapÄ±lan iki farklÄ± uÃ§uÅŸu baÅŸarÄ±yla tamamladÄ±.

DÃœNYADA MANÅžET OLDU

Milli ve Ã¶zgÃ¼n olarak geliÅŸtirilen TÃ¼rkiye'nin ilk uÃ§an arabasÄ± Cezeri, dÃ¼nyada manÅŸet oldu.

ABC NEWS: Ä°STANBUL ÃœZERÄ°NDE BAÅžARIYLA UÃ‡TU

Amerikan ABC televizyonunda, "TÃ¼rkiye'nin ilk uÃ§an otomobili Ä°stanbul'un Ã¼zerinde ilk test uÃ§uÅŸunu baÅŸarÄ±yla tamamladÄ±" denildi.

DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k haber ajansÄ± Reuters ise, "TÃ¼rkiye'nin ilk uÃ§an araÃ§ prototipi yaklaÅŸÄ±k 1.2 mil yÃ¼ksekliÄŸe (yaklaÅŸÄ±k 2 km) 62 mili bÃ¶lÃ¼ saat hÄ±za Ã§Ä±kmasÄ± bekleniyor. Ancak aracÄ±n gÃ¶kyÃ¼zÃ¼yle buluÅŸmasÄ± 15 yÄ±l kadar sÃ¼rebilir" dedi.

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REUTERS HAFTANIN EN MUTLU HABERÄ° Ä°LAN ETTÄ°

Yine Reuters, "haftanÄ±n mutlu eden haberleri" listesine Cezeri'yi aldÄ± ve birinci sÄ±raya koydu.

SBS NEWS: Ä°LK TEST UÃ‡UÅžU BAÅžARIYLA TAMALANDI

Avustralya'da yayÄ±n yapan SBS News ise, "TÃ¼rkiye'nin ilk uÃ§an otomobili kÄ±sa bir sÃ¼re havada sÃ¼zÃ¼lerek ilk test uÃ§uÅŸunu baÅŸarÄ±yla tamamladÄ±" diye haber yaptÄ±.

WION MEWS: GELECEK BURADA

Hindistan merkezli ve DoÄŸu Asya'daki Ã¼lkelerdeki geliÅŸmeleri dÃ¼nyaya duyuran WION News de, "Gelecek burada: TÃ¼rkiye'nin uÃ§an otomobili ilk test uÃ§uÅŸunu baÅŸarÄ±yla tamamladÄ±. AraÃ§, saatte 100 km hÄ±za ve 2000 metre yÃ¼ksekliÄŸe kadar ulaÅŸabiliyor" dedi.