Erkek Ve Kadın İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle (♀♂) Erkek & Kadın İşareti Yapımı

İnternet üzerinden kadın ve erkek işareti nasıl yapılır sorusu çok sık sorulmaktadır. Kadın ve erkek sembollerini yapabilmenin kısa yolları bulunmaktadır.



Bilgisayar Klavyesi İle (♀♂) Erkek & Kadın İşareti Yapımı



Klavyede bulunmayan kadın ve erkek sembollerinin kısa yolları da bulunmamaktadır. Bu nedenle bu sembolleri oluşturmak için diğer sembollerde olduğu gibi karakter eşlem tablosu kullanılmaktadır. Karakter eşlem tablosunu bilgisayarın arama bölümüne yazarak bulabilirsiniz. Ayrıca başlat, çalıştır ve charmap yazıp da tabloyu açabilirsiniz.



Açılan sayfada yazı tipi Arial olarak ayarlı olmaktadır. Eğer Arial olarak ayarlı değil ise Gelişmiş görünüm kutusu işaretlenmelidir. Ardından Unicode'a git alanına 2640 numarası yazılmalıdır. Bunun sebebi 2640 kodu kadın işareti kodu olmasıdır. Kod yazıldığında kadın simgesi ile karşılaşılır. İşarete çift tıklayıp kopyala butonu tıklanmalıdır. Böylece istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.



Erkek sembolü oluşturmak için ise aynı adımlar takip edilmelidir. Karakter eşlem tablosunda Unicode'a git alanına erkek simgesinin kodu girilmelidir. Erkek simgesinin kodu ise 2642 olmaktadır. Kod yazıldığı zaman erkek simgesi ile karşılaşılır. Aynı şekilde işarete çift tıklayıp kopyalayabilirsiniz.