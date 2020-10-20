Euro İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle (€) Euro Sembolü Yapımı

Bilgisayar klavyesi üzerinden Euro sembolünü yazmak için pek çok alternatif bulunmaktadır. Bu alternatifleri değerlendirerek sizlerde Euro sembolünü klavye yardımı ile yapabilirsiniz.



Bilgisayar Klavyesi (€) Euro Sembolü Yapımı



Klavye üzerinde bulunmayan sembollerden birisi de Euro sembolüdür. Euro sembolünü klavyeden bazı tuşlar ile oluşturabilmek için şu yöntemleri kullanabilirsiniz.



- Klavye yardımı ile Euro sembolünü oluşturmak için klavyede bulunan Alt Gr tuşuna basılı tutarak E tuşuna basarak Euro işaretini oluşturabilirsiniz.



- Diğer bir yöntem ise klavye üzerinde bulunan Ctrl, Alt ve E tuşlarına basılı tutarak Euro işaretini oluşturabilirsiniz.



- Diğer bir alternatif ise klavyenin Alt tuşuna basılı tutarak 0128 sayılarının tuşlanmasıdır. Bu şekilde de Euro işaretini oluşturabilirsiniz. Fakat bu yöntemde dikkat edilmesi gereken bir nokta bulunmaktadır. Bu yöntemi kullanırken rakamları sayısal klavyeden tuşlamanız gerekmektedir. Sayısal tuş olmayan klavyede ise bu yöntem kullanılmaz.



- Word, Excel, Outlook ve PowerPoint gibi yazılımlar Unicode destekli ise Euro işareti yapmak için farklı bir yol daha bulunmaktadır. Klavye ile 20AC yazıp ardından Alt+X tuşlarına aynı anda basılmalıdır. Böylece yazılan 20AC hemen Euro işaretine dönüşecektir.