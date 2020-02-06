Facebook’un kripto para birimi Libra geliyor!

Facebook'un banka hesabı bulunmayan 1.7 milyar kişi için geliştirdiğini belirttiği Libra, 2020’nin ortalarında piyasaya sürülecek. Sosyal medya devi Facebook’un kripto para birimi Libranın sık kullanılması durumunda harcama, biriktirme ve aktarma alışkanlıklarını değiştirme potansiyeline sahip olabileceği savunuluyor.

Amaç ödeme sürecini kolaylaştırmak

İnternette ödeme yapma kolaylığı sunacak para biriminin ilk etapta Whatsapp ve Instagram üzerinden kullanılacağı, sonrasında ise diğer e-ticaret sitelerinin de bu parayı kullanabileceği biliniyor. Facebook, Libranın paraları depolama ve aktarma noktasında banka altyapılarının yetersizliğini giderebileceğini ve diğer para aktarma yöntemlerinden daha ucuz olacağını savunuyor. Libra piyasaya çıktığında kullanıcı CaLibra adını verdiği dijital cüzdan uygulaması ile kripto parayı mobil cihazından istediği bir hesaba yollayabilecek.

Bitcoin ile aynı teknoloji

Libra ile yapılan işlemler, blockhain sistemine kaydedilecek. Libranın iki taraflı şifreleme ile başka bilgisayarlara karşı korumalı bir sistemi barındırması Bitcoin ile aynı teknolojiyi kullandığını gösteriyor. Bununla birlikte Libra, bitcoinden farklı olarak ücret dalgalanmaları açısından daha durağan olacak.

Gizlilik sağlanacak

Facebook, dijital cüzdan işlevi görecek CaLibra uygulaması için ayrı bir şirket kuruyor. Kullanıcının verileri, izni olmadan Facebook ve Instagram gibi diğer uygulamalarla birleştirilmeyecek. Dolayısıyla CaLibra’nın yalnızca yapılan işlemleri kayıt altına alması bekleniyor.

Gerçek para ile takas edilebilecek

Facebook ve ortakları, Libranın gerçek para ile destekleneceğini ve gerçek para ile takas edebileceğini vadediyor. Değeri döviz birimlerinden oluşan bir para havuzuna sabitlenerek hesaplanacak olan Libra, CaLibra uygulaması ile takip edilebilecek.

Banka hesabıyla alınacak

Libra kripto para birimi, CaLibra uygulamasını indirerek uygulamaya bağlanan banka hesabıyla alınabilecek. Facebook’un Libra projesinde ortakları olan şirketler, kendi cüzdanlarını oluşturduğunda o platformlardan da işlemler yapılabilecek.

Dijital dünyada her ihtiyaca yönelik çözümler üretiliyor. Libranın da benimsenmesi durumunda bankalar bu duruma ayak uydurmak zorunda kalacak gibi görünüyor.

Erdal Kaplanseren / Twitter: Kaplanseren