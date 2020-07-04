04.07.2020 - 11:43 |
Forza Horizon 2 sistem gereksinimleri! Forza Horizon 2 minimum PC özellikleri
2014 yılında piyasaya çıkan Forza Horizon 2’nin sistem gereksinimleri oyunseverler tarafından merak ediliyor. Forza Horizon 2 sistem gereksinimleri nelerdir? İşte Forza Horizon 2 minimum PC özellikleri.
En Düşük
CPU: Core 2 Duo 2.4 GHz or Althon X2 2.7 GHz
RAM: RAM 1.5GB
Ekran Kartı: 512 MB
Direct X Ses kartı uyumlu ses kartı
Alan: 50 GB
Tavsiye Edilen
CPU: Quad-core Intel or AMD CPU
RAM: RAM 4GB
Ekran Kartı: 1 GB
Direct X Ses kartı uyumlu ses kartı
Alan: 60 GB