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    HaberlerTeknoloji Haberleri Forza Horizon 2 sistem gereksinimleri! Forza Horizon 2 minimum PC özellikleri
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    04.07.2020 - 11:43 |

    Forza Horizon 2 sistem gereksinimleri! Forza Horizon 2 minimum PC özellikleri

    2014 yılında piyasaya çıkan Forza Horizon 2’nin sistem gereksinimleri oyunseverler tarafından merak ediliyor. Forza Horizon 2 sistem gereksinimleri nelerdir? İşte Forza Horizon 2 minimum PC özellikleri.

    Forza Horizon 2 sistem gereksinimleri! Forza Horizon 2 minimum PC özellikleri

    En Düşük

    CPU: Core 2 Duo 2.4 GHz or Althon X2 2.7 GHz

    RAM: RAM 1.5GB

    Ekran Kartı: 512 MB

    Direct X Ses kartı uyumlu ses kartı          

    Alan: 50 GB

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    CPU: Quad-core Intel or AMD CPU

    RAM: RAM 4GB

    Ekran Kartı: 1 GB

    Direct X Ses kartı uyumlu ses kartı

    Alan: 60 GB

    Mardin’in 'yılan terbiyecisi'Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Daire Başkanlığında görev yapan itfaiye grup amiri Turan Erkar, kentteki tüm yılan ihbarlarına giderek hayvanları elleri ile yakalıyor. Erkar, ihbarla yakaladığı yılanları daha sonra doğaya bırakıyor.
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