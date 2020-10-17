Google Arama Geçmişi Silme Nasıl Yapılır? Pc'den Ve Telefondan Arama Geçmişini Temizleme

Google arama motoru üzerinden pek çok bilgiye ulaşmak mümkündür. Bunu hem bilgisayarlar hem de telefonlar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Fakat geçmiş bilgilerin nasıl silineceği birçok kişi tarafından bilinmemektedir. Telefondan veya bilgisayardan Google geçmişinizi kolaylıkla silebilirsiniz.



Google Geçmiş Sayfaları Neleri Gösterir?



Google arama motorunda geçmiş 90 gün içerisinde ziyaret ettiğiniz sayfalara ulaşabilmeniz mümkündür. Fakat gizli modda ziyaret etmeniz durumunda veya tarama geçmişini silmeniz durumunda bu sayfalar geçmiş kısmında depolanmaz. Bu nedenle ziyaret ettiğiniz geçmiş sayfaları görmek istemiyorsanız tarama geçmişinizi silebilirsiniz.



​​​​​​​Google Arama Geçmişi Silme Nasıl Yapılır?



​​​​​​​Google üzerinden ziyaret ettiğiniz sayfaları görmek için bilgisayar üzerinden ​​​​​​​Google sayfasını açmanız gerekmektedir. Sağ üst kısımda bulunan diğer bölümüne tıklayıp geçmiş sekmesine tıklamanız gerekmektedir. Ekrana gelen sayfada geçmiş tarihlerde ziyaret ettiğiniz sayfalar karşınıza çıkmaktadır. Geçmişte bulunan sayfaları silmek için şu adımlar takip edilmelidir.



- Bilgisayar üzerinden ​​​​​​​Google açılmalıdır.

- Sağ üst bölümünde diğer sekmesine girilip geçmiş bölümü tıklanmalıdır.

- Sol kısımda tarama verilerini temizle sekmesi tıklanmalıdır.

- Açılan sayfada kutular görüntülenir. Buradan arama geçmişinin ne kadarı silinmek isteniyor ise seçilmelidir. Tümü silinecek ise tüm zamanlar seçeneği tıklanmalıdır.

- Daha sonra verileri temizle seçeneği tıklanmalıdır.



Telefondan ​​​​​​​Google Arama Geçmişini Temizleme



Akıllı telefonların çoğalması ile birlikte bilgisayarlardan yapılan tüm işlemler telefondan da yapılmaya başlanmıştır. Bunlardan birisi de ​​​​​​​Google arama motoruna girilmesidir. ​​​​​​​Akıllı telefonlardan Google'a girip istediğiniz sayfaları ziyaret etmeniz mümkündür. Bunun dışında geçmiş verilerini silmek de telefonlar üzerinden yapılabilir.



Bilgisayarlardan olduğu gibi telefonlardan da arama geçmişini temizlemek mümkündür. Telefondan arama geçmişini silmek birkaç adım ile gerçekleşebilir. Aşağıdaki adımları takip ederek kısa sürede ​​​​​​​Google arama geçmişinizi temizleyebilirsiniz.



- Telefondan ​​​​​​​Google uygulaması açılmalıdır.

- Sağ üst bölümde diğer ve geçmiş sekmesine tıklanmalıdır.

- Daha sonra tarama verilerini temizle seçeneği seçilmelidir.

- Buradan silmek istediğiniz geçmişlerinizi seçebilirsiniz. Hepsini silmek istiyorsanız tüm zamanlar seçeneği seçilmelidir.

- Tarama geçmişini bölümü işaretlenmelidir. Burada silmek istemediğiniz geçmiş verilerin işaretleri kaldırılabilir.

- Daha sonra verileri temizle seçeneğine dokunarak istediğiniz veya tüm verileri silebilirsiniz.