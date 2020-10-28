Huawei’nin bir sonraki katlanabilir telefonunun şekli Galaxy Z Flip’e benzeyebilir

Patent evrakına göre yeni Huawei katlanabilir telefon, Motorola Razr ve Samsung Galaxy Z Flip telefonlarına şekil itibariyle benzeyecek, yani soldan sağa değil yukarıdan aşağıya doğru kapanacak.

Telefonun arkasında ikinci bir ekran da yer alacak ve muhtemelen mesajlarla bildirimlerin ön izlemelerini gösterecek. Motorola ve Samsung’un istiridye tasarımlı katlanabilir telefonlarında da böyle ekranlar mevcut.

Telefon tamamen açıkken tek parça bir uzun ekrana dönüşecek ve bu tarafta bir kamera yer alacağına dair herhangi bir ibare bulunmuyor. Eğer arkadaki ekran fotoğraf çekerken de kullanılabilecekse, tasarımda ön kameraya gerek görülmemiş olabilir. Eğer telefonda parmak izi okuyucu olacaksa yine ekranda ya da açma kapama tuşunda bulunacağı düşünülüyor.

Patenti alınan tasarımla, en sonunda üretilecek cihazın göstergesi sayılamıyor. Ürün piyasaya sürülecek hale gelene kadar birçok değişim geçirebiliyor. Ancak bu patent Huawei’nin vizyonunun bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.