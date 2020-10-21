Instagram canlı yayınlarına hayran rozetleri geliyor

Rozet satarak para kazanma fikri aslında sadece Instagram’a özgü değil. Twitch ve Youtube gibi yayın platformlarında da benzer uygulamalar mevcut. Facebook’ta da canlı yayın sırasında izleyenler yıldız satın alabiliyor.

Instagram, kullanıcılara satın alınmak üzere üç çeşit rozet sunacak. Her rozetin fiyatı farklı olacak.

Yapılan açıklamaya göre rozet satın alan kullanıcılar özel içeriklere de sahip olacak. Bunların arasında içerik üreticisinin rozet satın alanlar listesinde yer almak ve özel bir kalp rozetine sahip olmak da mevcut.

Diğer yandan içerik üreticileri de istemeleri halinde hangi takipçilerinin kendilerine destek verdiğini bu şekilde hızlı bir şekilde görebilecekler.

Instagram’ın genel müdürü Justin Osofsky, “İçerik üreticileri kültürlerinin ilerlemesini sağlıyor. Pek çoğu bu işe hayatlarını adıyor ve onların ürettikleri içeriklerden daha kolay para kazanmalarını sağlayabilmek için önemli. Instagram’ı içerik üreticileri için hikâyelerini anlatmak, takipçilerini artırmak ve hayatlarını kazanmak için en iyi platform haline getirmeye çalışıyoruz,” açıklamasını yaptı.

Platform, IGTV üzerinden yaptığı reklam testlerine daha fazla içerik üreticisini de dahil etti. Bu testlerde içerik üreticilerinin videolarına reklam alarak para kazanmaları sağlanıyor. Yapılan açıklamaya göre içerik üreticilerinin aldıkları reklam paralarının %55’i kendilerine kalıyor.