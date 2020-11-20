20.11.2020 - 23:45 |
iPhone 12 Türkiye fiyatları ne kadar? İşte Türkiye iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro ve 12 Pro Max fiyatları
iPhone 12 Türkiye fiyatları belli oldu. Apple'ın yeni iphone modelleri geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştır. iPhone 12 Türkiye fiyatlarının açıklanmasıyla birlikte detaylar araştırılmaya başlandı. Peki iPhone 12 Türkiye fiyatları ne kadar?
iPhone 12 modellerinin tanıtımı geçtiğimiz günlerde yapıldı. iPhone 12’nin Türkiye fiyatı açıklandı. iPhone 12 Mini'nin satış fiyatı 9.999 TL olarak paylaşıldı. İphone 12 modellerinin fiyatları ise araştırılamaya başlandı. İşte iPhone 12, 12 Pro ve 12 Pro Max fiyatları...
iPhone 12 MİNİ FİYATLARI
iPhone 12 mini 64 GB: 9.999 TL
iPhone 12 mini 128 GB:10.499 TL
iPhone 12 mini 256 GB: 11.499 TL
iPhone 12 FİYATLARI...
iPhone 12 64 GB: 10.999 TL
iPhone 12 128 GB: 11.499 TL
iPhone 12 256 GB: 12.499 TL
iPhone 12 Pro FİYATLARI
iPhone 12 Pro 128 GB: 14.999 TL
iPhone 12 Pro 256 GB: 15.999 TL
iPhone 12 Pro 512 GB: 17.999 TL
iPhone 12 Pro MAX FİYATLARI...
iPhone 12 Pro Max 128 GB: 16.999 TL
iPhone 12 Pro Max 256 GB: 17.999 TL
iPhone 12 Pro Max 512 GB: 19.999 TL