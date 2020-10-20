Iso Dosyası Nedir, Nasıl Açılır? Iso Dosyası Oluşturma Ve Yazdırma İçin Program Önerileri Nelerdir?

ISO dosyaları genellikle oyun yükleme veya program yükleme durumlarında karşımıza çıkmaktadır. Bu dosyaları oluşturmak için bazı adımlar takip edilmelidir.

ISO Dosyası Nedir?

ISO Yunanca bir kelime olan ISOS kelimesinden gelmektedir. Türkçe karşılığına baktığımızda ise eşit ve denk manasına gelmektedir. ISO dosyaları aslında CR-ROOm ve içeriğinin imaj dosyası olmaktadır. Diğer bir değiş ile CD'nin tek bir dosyaya .iso uzantısı ile yerleştirilmiş hali de diyebiliriz.

ISO Dosyası Nasıl Açılır?

ISO dosyası açma işlemleri bir kaç farklı şekilde yapılmaktadır. Bu işlemlerden birisi Winrar ve buna benzer programlar ile yapılmasıdır. Winrar programı ile dosya açma işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Dosya açma işlemlerinden diğer bir yöntem ise ISO açma programlarıdır. Bu programlar sanal sürücü programlarıdır. ISO dosyaları bu programlar yardımı ile açılabilmektedir. İnternet üzerinde ISO dosyası açmak için birçok program bulunmaktadır. Bu programlar bilgisayarlarda birden fazla sanal sürücü oluşturulmasına izin vermektedir. Bu programlar sayesinde bilgisayarlar içerinde CD-ROM sürücüsü olmasa da ISO uzantılı olan optik diskleri açmak mümkündür.

ISO Dosyası Oluşturma ve Yazdırma İçin Program Önerileri

Genellikle herkesin ISO yaratıcısına ihtiyacı bulunmaktadır. ISO oluşturucusu tarafından yapılan ISO görüntüsü en iyi seçimlerden birisi olmaktadır. Bu nedenle ISO görüntüsü diskleri dağıtmak ve depolamanın en iyi yollarından birisidir. ISO dosyası oluşturma ve yazdırma için birçok program bulunur. Bu programlar şunlardır:

- Tipard DVD Creator: Bu program en iyi şekilde ISO görüntü dosyalarına video oluşturabilmektedir. Ayrıca kullanıcılara çerçeve, düğme ve metin dahil olmak üzere pek çok menü şablonu sunmaktadır. Özellikle iyi tasarlanmış özelliklere sahip olması nedeniyle bu programda istenilen kolaylıkla bulunabilir.

- MagicISO Maker: Bu program sadece disk yerleştirme aracı değildir. Bunun yanında ISO yaratma programı da olmaktadır. Bu program ile bilgisayar disklerinden çıkan görüntü dosyaları düzenlenebilir. Ayrıca bilgisayarlarda doğrudan ISO görüntülerini açabilir. MagicISO Maker BİN veya diğer görüntü formatı dosyalarını standart ISO dosyalarına dönüştürebilmektedir. Bu programın en önemli özelliği ise kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan bir programdır.