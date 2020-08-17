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    HaberlerTeknoloji Haberleri İsveç devlet televizyonu çalışanlarına TikTok kullanmayı yasakladı
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    17.08.2020 - 15:13 | | AA

    İsveç devlet televizyonu çalışanlarına TikTok kullanmayı yasakladı

    İsveç devlet televizyonu STV, çalışanlarından Çinli şirket ByteDance'e ait TikTok uygulamasını kurumsal telefonlarından silmelerini istedi.

    İsveç devlet televizyonu çalışanlarına TikTok kullanmayı yasakladı

    SVT'den yapılan açıklamada, çalışanlardan, şirket e-postalarına erişim  için kullanılan kurumsal  telefonlarında TikTok uygulaması bulundurmamaları  istendi.

    TikTok uygulaması bulunduranların da uygulamayı silmesi talep edilen  açıklamada, TikTok'un gereğinden fazla bilgi topladığı öne sürüldü.

    ABD Senatosu, hükümet çalışanlarının mobil cihazlarına Çin merkezli  sosyal medya platformu TikTok'u indirmesini yasaklayan yasa tasarısını geçen  hafta  onaylamıştı.

     

     

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