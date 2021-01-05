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    HaberlerTeknoloji Haberleri Katlanabilir iPhone prototipleri, iç dayanıklılık testini geçti
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    05.01.2021 - 11:33 |

    Katlanabilir iPhone prototipleri, iç dayanıklılık testini geçti

    Apple, 2022 ya da 2023 yılında katlanabilir bir iPhone modelini piyasaya sürebilir. Katlanabilir prototiplerin dayanıklılık testini geçtiği rapor edildi.

    Katlanabilir iPhone prototipleri, iç dayanıklılık testini geçti

    Çin’in Shenzhen şehrinde Foxconn fabrikasında iki katlanabilir iPhone modeli dayanıklılık testine tabi tutuldu. Biri çift ekranlı, diğeri ise Samsung Galaxy Z Flip modelini andıran iki prototipten testten başarılı sonuçlar aldı.

    Prototiplerle ilgili önemli bir iddia ise Tayvan’da yayınlanan Money dergisinden geldi. Derginin iddiasına göre prototiplerden çift ekranlı olmayan ikincisi, üretime geçerse Samsung marka OLED bir ekrana sahip olabilir. Apple’ın piyasaya sürmek için prototiplerden birinde karar kılıp ötekini hiç kullanmayacağı tahmin ediliyor.

    Apple, katlanabilir ekranlı telefonunu piyasa sürdüğünde Samsung ve Motorola’nın ardından bu tip bir özelliği sunan üçüncü firma olacak.

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