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    HaberlerTeknoloji Haberleri Kiğılı’da akıllı alışveriş dönemi
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    14.09.2020 - 17:04 |

    Kiğılı’da akıllı alışveriş dönemi

    Erkek modasında ezberleri bozan Kiğılı, yaşamı kolaylaştıran uygulamalarına bir yenisini daha ekliyor. Türkiye’nin erkek giyim markası Kiğılı sadece size özel görüntülü alışveriş deneyimi ile bir ilke imza atıyor. Kiğılı ekibi ve mağazaları artık her an yanınızda. Üstelik seçeceğiniz Kiğılı mağazasında, seçeceğiniz takım arkadaşı ile. Kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi için destek.kigili.com.tr adresinden randevu tarihinizi oluşturup istediğiniz Kiğılı mağazasını belirleyerek, deneyimli satış danışmanı eşliğinde alışverişinizi güvenle yapacaksınız.

    Kiğılı’da akıllı alışveriş dönemi

    Müşteri odaklı hizmet anlayışının mimarı Kiğılı, gerçekleşen online randevunuzda size özel bir seçki hazırlıyor, ürün detaylarını paylaşıyor ve sizin için en avantajlı kampanyayı seçiyor. Telefonunuza gönderilen sms kodu ile seçtiğiniz ürünleri kontrol edip alışverişinizi tamamlayabiliyorsunuz.

    Şık tasarımları, son teknolojiyle donatılmış kumaş kalitesi ve üstün hizmet anlayışıyla erkek moda dünyasına damgasını vuran Kiğılı, satın aldığınız ürünleri evinize kadar teslim ediyor. Böylece müşterisine özel, ayrıcalıklı ve kaliteli hizmet anlayışıyla sektördeki öncü yerini korumaya devam ediyor.

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