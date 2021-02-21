Kullanışlı 5 WhatsApp özelliği

Mavi Tikleri Kapatmak

WhatsApp, uzun zamandır yazılan mesajın karşı tarafa ulaştığını gri renkte, okunduğunu ise mavi renkli tiklerle kullanıcıya bildiriyor. Ancak mesajları okumanıza rağmen karşı tarafın bunu bilmemesini isterseniz yapmanız gerekenler şunlar:

Ayarlar-> Hesap-> Gizlilik Bilgisi menüsünden Okundu Bilgisi özelliğini devre dışı bırakmak

Profil Resmini Gizlemek

Pandemi sebebiyle özellikle her şeyin Whatsapp ve Zoom gibi uygulamalar üstünden yürütüldüğü düşünülünce, numaranıza ulaşan herkesin WhatsApp profil resminizi görmesini istemeyebilirsiniz. Bu durumda yapmanız gereken şunlar.

Ayarlar -> Hesap -> Gizlilik menüsünden Profil Fotoğrafı seçeneğini seçin. Burada karşınıza üç seçenek çıkacak: Profil fotoğrafını Herkes görsün, Kişilerim görsün ya da Hiç Kimse görmesin. Dilediğiniz seçeneği işaretleyin.

Bir Grup Mesajına Özel Olarak Cevap Verme

Üyesi olduğunuz bir mesaja vereceğiniz cevabı bütün grubun görmesini istemeyebilirsiniz. Bu durumda mesajı yazan kişiye özel olarak cevap vermek için yapmanız gereken şunlar:



iOS:

Mesajın üstüne basılı tutun ve çıkan menüden Özel Olarak Cevapla seçeneğini seçin.

Android:

Mesajın üstüne basılı tutarak seçin ve ekranın üstünde beliren menünün en sağındaki üç noktaya basarak Özel Olarak Cevapla seçeneğini seçin.

Böylece mesajı yazan kişiyle bire bir konuşma penceresi açılacak ve ilgili mesajın alıntısıyla beraber cevabınızı yazabileceksiniz.

Gönderilen Fotoğraf ve Videoların Otomatik Kaydedilmesini Kapatma





Tarafınıza bire bir konuşmalardan ve gruplardan ulaşan her videonun galerinize kaydedilmesini istemiyor olabilirsiniz. Bu durumda yapmanız gerekenler şunlar:

Birebir Konuşma:

Eğer Sadece bir kişiden ya da bir gruptan gelen resim ve videoların kaydedilmesini kapatmak isterseniz, ilgili konuşma penceresini açıp ekranın üstündeki kişi ya da grup ismine dokunarak bu pencerenin ayarlarını açın. Bu pencerede beliren Medya Görünürlüğü seçeneğine dokunup istediğiniz seçimi yapın.

Genel Olarak Kapatmak için:

Ayarlar Menüsünden Sohbetler seçeneğine girin ve Medya Görünürlüğü sekmesine dokunarak seçim yapın.

Bir Kişiyi Engelleme

Rehberinizde size yazmasını istemediğiniz kişiler olabilir. Bu kişilerin size WhatsApp’tan erişmesini engellemek için ilgili kişinin konuşma penceresini açın, ekranın sağ üst köşesindeki üç nokta simgesine basıp açılan menüde Diğer seçeneğini seçin ve Engelle seçeneğine dokunun.