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    HaberlerTeknoloji Haberleri Microsoft Flash Player'dan desteğini çekiyor
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    29.10.2020 - 09:20 |

    Microsoft Flash Player'dan desteğini çekiyor

    Microsoft, bu yılın sonunda Flash Player’dan desteğini çekiyor. Yayınlanan son Windows güncellemesi, daha şimdiden bilgisayarlardan Flash Player’ı siliyor.

    Microsoft Flash Player'dan desteğini çekiyor

    Microsoft güncellemesi, yüklenmesi durumunda Flash Player’ı geri alınamaz şekilde sileceğinin uyarısını da veriyor. Flash Player’ın yeniden yüklenmesinin istenmesi durumunda ya sistemin güncellemeden önceki bir noktasından başlatılması ya da Windows’un baştan yüklenmesi gerekecek.

    Bu güncellemeyle beraber Flash Player’ın tabutuna son çivi de çakılmış oluyor. Adobe, 2017 yılında Flash’a güncellemelerin kesileceğini duyurmuştu. O tarihten beri Google Chrome ve Firefox internet tarayıcıları otomatik olarak Flash Player’ı kapatıyor.

    Flash’ın eski, hatalarla dolu ve güvenlik açıkları olan bir yazılım olduğunu bildiren kullanıcılar da yine de Flash’ın tarihe karışmasından dolayı biraz da olsa hüzünlü. Bugünün internet esprilerinin çoğunun doğduğu yer olan Flash player, kullanıcıların kendileri yaptığı çizgi filmlerle bir dönem video paylaşım sitelerinde de sıkça kendine yer buluyordu.

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