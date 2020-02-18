Microsoft, Türkiye’nin dijital nezaket araştırmasını Milliyet.com.tr'ye açıkladı

Gençler ve yetişkinler arasında teknolojinin güvenle ve sorumlulukla kullanılmasını teşvik etmek için organize edilen Güvenli İnternet Günü kapsamında çeşitli faaliyetler sürdüren Microsoft, Dijital Nezaket Araştırması ile internet kullanıcılarının tutum ve algılarını inceliyor. Dördüncüsü gerçekleştirilen araştırma, internet kullanımında en nazik ülkelerin İngiltere, Hollanda ve Almanya olduğunu gösterdi. Dünya ortalama skorunun yüzde 70 olduğu araştırmaya göre Türkiye, online nezaketsizlikte 2 puan yükselmiş durumda. Türkiye, dijital nezaketsizlikte 16. sırada bulunuyor.

Rakamlar siber tehditlerin ciddiyetini gösteriyor





Dijital yaşamın siber saldırı olasılığını ne oranda artırdığını, tehdidin ne denli önemli ölçüde olduğunu ortaya koyan Dijital Nezaket Araştırması, 500 yetişkin ve gencin görüşleriyle hazırlandı. Araştırma sonuçlarına göre dünyada saniyede 12 kişi siber suç mağduru oluyor. 1 milyondan fazla insanın siber tehditle karşı karşıya olduğu dijital dünyada yalnızca 2019 yılında ihlaller nedeniyle açığa çıkan veri sayısı 4 milyardan fazla. Küresel bir veri ihlalinin ortalama maliyeti ise 4 milyon dolar. Siber saldırıların 2022 yılına kadar 8 trilyonluk bir zarara neden olacağı öngörülürken şirketlerin yüzde 82’si faaliyetlerine siber saldırıya uğrayacaklarının bilinciyle devam ediyor.

Araştırma katılımcılarının yüzde 55’i teknoloji ve sosyal medya şirketlerinin saygılı ve nazik davranışları teşvik edecek araçlar ve tedbirler oluşturacağına inanıyor. Nezaketsizlik olarak değerlendirilen tehditler ülkemizde yüzde39 politik söylem, yüzde34 cinsel kimlik, yüzde34 cinsel yönelim, yüzde32 dini söylem, yüzde29 dış görünüş konularında, özellikle sosyal medya sitelerinde kendini gösteriyor. Dijital dünyada en yaygın tehditler zorlayıcı (istenmeyen iletişim ve nefret söylemi), davranışsal (trolleme ve kötü davranma) ve cinsel (istenmeyen mesajlar) şekilde gerçekleştiriliyor. Dijital nezaketsizlik yüzde 45 oranında trolleme şeklinde görülmekle birlikte dijital nezaket sıralamasındaki düşüşün nedeni tek bir risk kategorisine bağlanmıyor.

Tehditlerin son bir yılda artış göstermesi dikkat çekiyor. En çok artış gösteren online tehditler ayrımcılık söylemleri (yüzde 68) ve 23 puan artışla kişisel itibarı zedeleyen tehditler (yüzde 82)oluyor. Diğer tehditler ise yüzde82 ile mesleki itibarı kaybı, yine yüzde80 ile kadın-erkek ayrımcılığı, yüzde74 ile siber zorbalık oluyor.

Gençler dijital nezaket endeksinin farkında ve yardıma açık





Dijital Nezaket Araştırması sonuçları, tehdit edilenlerin profili açısından incelendiğinde tehdit edenle edilenin yakınlık derecesinin, riskleri ve kötü sonuç olasılığını artırdığını ortaya koyuyor. Tehdit edilenlerin yüzde 56’sı tehdit edeni tanıyor. Tehdit edeni tanıyan kişiler daha fazla riskle karşılaştığı gibi yaşanan siber saldırının sonucu daha kötü oluyor.

Yetişkinler arasında tehdide en açık kuşak yüzde 85 ile Y kuşağı (1981-1996 doğumlular)oluyor. X kuşağı yüzde 79, Z kuşağı yüzde 69 tehdit altında kalıyor. 1946-64 doğumlular ise yüzde 60 ile en düşük risk grubunda bulunuyor. Tehdit altında kalan kadınlar, siber saldırı karşısında güçlü bir duruş sergileyemiyor. Kadınların yüzde 92’si tehditlerin büyük bir sorun olduğu görüşünde.

Araştırma sonuçlarına göre tehditle karşılaşmış, tehditle tekrar karşılaşacağından endişe duyan, tehditlerin sonunda kötü bir sonuçla karşılaşmış, ailesinden yardım isteyen ve nereden yardım alması gerektiğini bilen gençlerin sayısı geçen yıla göre artış göstermiş durumda. Bu da gençlerin dijital nezaket endeksinin farkında olduğunu ve yardım bulma konusunda yetişkinlerden daha başarılı olduğunu gösteriyor. Gençlerin yüzde 56’sı ailesinden yardım istemiş olmakla birlikte yüzde 54’ü ailelerinin onlar hakkında sosyal medyada paylaşım yapmasından rahatsızlık duyuyor. Genç kızlar kendilerini genç erkeklere göre tehditlere daha açık hissediyor. Gençler, aileleri ve öğretmenlerini rol model alıyor.

Güvenli internet kullanımında 6 altın kural

Microsoft Türkiye Pazarlama ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı, konuyla ilgili olarak “İnsan odaklı bir teknoloji şirketi olarak günlük yaşamda uyguladığımız, yazılı olmayan kurallara dijital dünyada da uyulmasını sağlamayı amaç edindik. Bu amaçla her yıl uluslararası bir anket yürütüyoruz. Güvenli İnternet Günü’nde, dünyanın dört bir yanındaki insanları dijital nezaketi benimsemeye ve online ortamda birbirlerine saygılı davranmaya davet ettik. Araştırmayla 25 ülke arasında 16’ıncı sırada yer aldığımızı gördük ve ne yazık ki dijital nezakette bir azalma fark ettik. Bu durumda kendimizi geliştirmemizin gerekliliği ortaya çıkıyor” sözlerini kullandı.

Kundakçı, güvenli internet kullanımıyla ilgili ipuçlarını şöyle belirtti: “İnterneti güvenle kullanmanın ve hem verilerinizi hem kendinizi korumanın altı basit adımı bulunuyor. Kimlik avı dolandırıcılarından uzak durmak için bilmediğiniz linklere tıklamayın. Verilerinizi bulutta yedekleyin. En güncel güvenlik hizmetlerine sahip Windows 10 işletim sistemini kullanın. Sistem ve uygulamalarınızı her zaman güncelleyin. Yalnızca şifre oluşturmaya güvenmeyin ve Microsoft Authenticator uygulaması ya da Windows Hello gibi yüz ve parmak izi tanıma teknolojileri kullanın. Kamusal alanda WiFi kullanırken kişisel bilgi paylaşmayın.”