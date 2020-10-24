NASA’nın robot kolu Bennu’dan yüklü miktarda numune almayı başardı

NASA’nın göktaşı avcısı OSIRIS-REx aracı, geçtiğimiz Salı günü dünyaya tehdit oluşturabileceğini düşündükleri Bennu isimli göktaşından numune taşlar toplamıştı. NASA, operasyonun detaylarını dün yayınladı.

Uzay aracı, yaklaşık 16 saniye sürmesi planlanan numune alma operasyonu için göktaşına kadar 200 milyon mil yolu dört yılda kat etti. Göktaşının yüzüne basınçlı gaz püskürtüp havalanan tozları ve taşları çeken OSIRIS-REx’ten gelen ilk görüntülerden birkaç tanesi Çarşamba günü yayınlanmıştı. Yayınlanan ilk verilere göre robot kolun operasyonu toplam 6 saniye sürdü ve numunelerin çoğu ilk 3 saniyede toplandı.

OSIRIS-REx, Dünya ile iletişiminde 18 dakikalık gecikme süresi sebebiyle genellikle komutlarını önceden alıp otomatik olarak hareket ediyor. Kolun ucundaki kameradan gelen ilk görüntülere göre toplanan bazı taşların büyüklüğü sebebiyle aracın deposunun kapağı tam olarak kapanamadı ve bazı küçük ebatlı taşlar ile tozlar tekrar uzaya saçıldı.

OSIRIS-REx aslında düz ve engebesiz yüzeylerde işlev göstermesi için tasarlandı ancak Bennu’nun yüzeyinin sanılanın aksine taşlarla dolu çıkması yüzünden NASA ekibi, tehlikesi biz şekilde iniş yapacak yer bulamadı. Ancak yine de göktaşının Nightingale adı verilen ve birkaç arabalık park yeri büyüklüğündeki bölgesinden numune toplamayı başardı.

OSIRIS-REx, göktaşına 2 yılda ulaştıktan sonra da 2 yıl boyunca yörüngesinde gözlem yaptı ve Bennu’nun yüzeyinin bilimcilerin beklediğinden farklı olduğu görüldü. NASA ekibi, numune toplamaya uygun kumlu yüzeyler bulabilmeyi umuyordu ancak Bennu’nun yüzeyinin tamamen taşlarla ve kayalarla kaplı olduğunu keşfetmişlerdi.