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    HaberlerOyun Haberleri 59 liraya satılan oyun kısa süre için ücretsiz oldu!
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    13.05.2020 - 11:34 |

    59 liraya satılan oyun kısa süre için ücretsiz oldu!

    Dünya genelindeki Corona virüs salgını nedeniyle, oyun firmaları çeşitli indirimler yapmaya devam ediyor. Şimdi de 59 liraya satılan Stellaris isimli oyun, kısa süreliğine ücretsiz oldu.

    59 liraya satılan oyun kısa süre için ücretsiz oldu!

    Dünyadaki pandemi nedeniyle oyun firmaları evde kalmayı yaygınlaştırmak için, sık sık oyun indirimleri yapıyor. Bu indirimlere ek olarak şimdi de Paradox Development Studio tarafından geliştirilmiş ve Paradox Interactive tarafından yayınlanan Stellaris isimli strateji oyunu kısa süreliğine ücretsiz oldu.

    Oyunu şu an Steam'den ücretsiz elde edip oynayabilirsiniz. Fakat 4 gün süresinin olduğunu yani, 17 Mayıs tarihinde ücretsiz oynama hakkınızın son bulacağını da ekleyelim.

    Stellaris minimum sistem gereksinimleri

    İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 – 64 Bit
    İşlemci: Intel Core i3-530 veya AMD FX-6350
    Bellek: 4 GB RAM
    Ekran Kartı: GeForce GTX 460 / Radeon HD 5870 / Radeon RX Vega 11 / HD Graphics 4600
    DirectX: Sürüm 9.0c
    Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

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