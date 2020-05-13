59 liraya satılan oyun kısa süre için ücretsiz oldu!

Dünyadaki pandemi nedeniyle oyun firmaları evde kalmayı yaygınlaştırmak için, sık sık oyun indirimleri yapıyor. Bu indirimlere ek olarak şimdi de Paradox Development Studio tarafından geliştirilmiş ve Paradox Interactive tarafından yayınlanan Stellaris isimli strateji oyunu kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Oyunu şu an Steam'den ücretsiz elde edip oynayabilirsiniz. Fakat 4 gün süresinin olduğunu yani, 17 Mayıs tarihinde ücretsiz oynama hakkınızın son bulacağını da ekleyelim.

Stellaris minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 – 64 Bit

İşlemci: Intel Core i3-530 veya AMD FX-6350

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 460 / Radeon HD 5870 / Radeon RX Vega 11 / HD Graphics 4600

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan