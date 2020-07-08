Call of Duty Black Ops sistem gereksinimleri neler?

FPS türünü ve savaş atmosferini seven oyuncuların vazgeçilmezi olan Call of Duty Black Ops'un minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı.

Call of Duty: Black Ops Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP/Vista/7

Windows XP/Vista/7 İşleci: Intel Core2 Duo P8600 @ 2.40GHz / AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4800+

Intel Core2 Duo P8600 @ 2.40GHz / AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4800+ Video Card: GeForce 8600 / Radeon X1950

GeForce 8600 / Radeon X1950 Kullanılmayan Ram Miktarı: 2 GB RAM

2 GB RAM Boş Depolama Alanı: 12 Gb Free

12 Gb Free Direct X Versiyonu: DirectX 9

Call of Duty: Black Ops Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri