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    HaberlerOyun Haberleri Call of Duty Black Ops sistem gereksinimleri neler?
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    08.07.2020 - 14:36 |

    Call of Duty Black Ops sistem gereksinimleri neler?

    Call of Duty Black Ops sistem gereksinimleri neler? FPS oyunları söz konusu olduğunda oyunseverlerin gözünde bmbaşka bir yere sahip olan Call of Duty Black Ops minimum ve maksimum sistem gereksinimleri açıklandı.

    Call of Duty Black Ops sistem gereksinimleri neler?

    FPS türünü ve savaş atmosferini seven oyuncuların vazgeçilmezi olan Call of Duty Black Ops'un minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı.

    Call of Duty: Black Ops Minimum Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows XP/Vista/7
    • İşleci: Intel Core2 Duo P8600 @ 2.40GHz / AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4800+
    • Video Card: GeForce 8600 / Radeon X1950
    • Kullanılmayan Ram Miktarı: 2 GB RAM
    • Boş Depolama Alanı: 12 Gb Free
    • Direct X Versiyonu: DirectX 9

    Call of Duty: Black Ops Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows XP/Vista/7
    • İşleci: Intel Core 2 Duo @ 3.0 GHz / AMD Phenom II X3 @ 2.8 GHz
    • Video Card: GeForce 9800 / Radeon HD 4850
    • Kullanılmayan Ram Miktarı: 3 GB RAM
    • Boş Depolama Alanı: 12 Gb Free
    • Direct X Versiyonu: Directx 9
    45 yaşındaki aracı için verdiği ilan olay olduBandırma'da otomobil yedek parça işi yapan Şafak Cebeci, sahibi olduğu 1975 model Anadol marka aracını sosyal medya hesabından yazdığı ironik bir ilanla satışa çıkardı.
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