12.06.2020 - 13:21 |
Death Stranding PC sürümünün sistem gereksinimleri açıklandı!
PlayStation 4'e çıkan ve Hideo Kojima'nın başında olduğu Death Stranding'in PC sistem gereksinimleri açıklandı!
Öncelikle PlayStation 4'e çıkan ve 14 Temmuz'da bilgisayarlara gelmesi planlanan Death Stranding'in PC sistem gereksinimleri açıklandı. Bilgisayarlara gelmesine yaklaşık bir ay kalan oyunun, minimum orta ve önerilen sistem gereksinimleri neler?
Death Stranding PC sürümünün sistem gereksinimleri
Minimum 30fps - 720p (1280x720)
- İşletim sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-3470 or AMD Ryzen 3 1200
- RAM: 8 GB
- Ekran kartı: GeForce GTX 1050 3 GB or AMD Radeon RX 560 4 GB
- Direct X: Version 12
- Depolama: 80GB
- Ses kartı: DirectX uyumlu
Recommended 30fps - 1080p (1920x1080)
- İşletim sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-4460 or AMD Ryzen 5 1400
- RAM: 8 GB
- Ekran kartı: GeForce GTX 1050 Ti 4 GB or Radeon RX 570 4 GB
- Direct X: Version 12
- Depolama: 80GB
- Ses kartı: DirectX uyumlu
Recommended 60fps - 1080p (1920x1080)
- İşletim sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-3770 or AMD Ryzen 5 1600
- RAM: 8 GB
- Ekran kartı: GeForce GTX 1060 6 GB or AMD Radeon RX 590
- Direct X: Version 12
- Depolama: 80GB
- Ses kartı: DirectX uyumlu