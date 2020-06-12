Death Stranding PC sürümünün sistem gereksinimleri açıklandı!

Öncelikle PlayStation 4'e çıkan ve 14 Temmuz'da bilgisayarlara gelmesi planlanan Death Stranding'in PC sistem gereksinimleri açıklandı. Bilgisayarlara gelmesine yaklaşık bir ay kalan oyunun, minimum orta ve önerilen sistem gereksinimleri neler?

Death Stranding PC sürümünün sistem gereksinimleri

Minimum 30fps - 720p (1280x720)

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-3470 or AMD Ryzen 3 1200

RAM: 8 GB

Ekran kartı: GeForce GTX 1050 3 GB or AMD Radeon RX 560 4 GB

Direct X: Version 12

Depolama: 80GB

Ses kartı: DirectX uyumlu

Recommended 30fps - 1080p (1920x1080)

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-4460 or AMD Ryzen 5 1400

RAM: 8 GB

Ekran kartı: GeForce GTX 1050 Ti 4 GB or Radeon RX 570 4 GB

Direct X: Version 12

Depolama: 80GB

Ses kartı: DirectX uyumlu

Recommended 60fps - 1080p (1920x1080)