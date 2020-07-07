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    HaberlerOyun Haberleri Far Cry 2 sistem gereksinimleri neler?
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    07.07.2020 - 14:31 |

    Far Cry 2 sistem gereksinimleri neler?

    Bilgisayarınız Far Cry 2'yi çalıştırabilir mi? İşte Far Cry 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

    Far Cry 2 sistem gereksinimleri neler?

    Sevilen video oyunlarından biri olan Far Cry 2'yi oynayabilmek için nasıl bir bilgisayara ihtiyacınız var? İşte Far Cry 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

    Far Cry 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows XP / Windows Vista
    • İşleci: Intel Pentium D 805 @ 2.66GHz / AMD Athlon 64 3500+
    • Video Card: GeForce 6800 / Radeon X1650 Pro
    • Kullanılmayan Ram Miktarı: 1 GB RAM
    • Boş Depolama Alanı: 3.5 GB Free
    • Direct X Versiyonu: Directx 9

    Far Cry 2 Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows XP / Windows Vista
    • İşleci: Intel Core2 Duo E7400 @ 2.80GHz / AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5200+
    • Video Card: GeForce 8600 GTS / Radeon X1900
    • Kullanılmayan Ram Miktarı: 2 GB RAM
    • Boş Depolama Alanı: 3.5 GB Free
    • Direct X Versiyonu: Directx 9
    Daniella Alvarez bacağını kaybetti ama dansı bırakmadı2011 yılında Kolombiya Güzeli seçilen Daniella Alvarez'in, geçirdiği mide operasyonu sonradan bir kabusa dönüştü. Ünlü model bacağını kaybetse de dans tutkusunu kaybetmedi.
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