07.07.2020 - 14:31 |
Far Cry 2 sistem gereksinimleri neler?
Bilgisayarınız Far Cry 2'yi çalıştırabilir mi? İşte Far Cry 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...
Sevilen video oyunlarından biri olan Far Cry 2'yi oynayabilmek için nasıl bir bilgisayara ihtiyacınız var? İşte Far Cry 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...
Far Cry 2 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows XP / Windows Vista
- İşleci: Intel Pentium D 805 @ 2.66GHz / AMD Athlon 64 3500+
- Video Card: GeForce 6800 / Radeon X1650 Pro
- Kullanılmayan Ram Miktarı: 1 GB RAM
- Boş Depolama Alanı: 3.5 GB Free
- Direct X Versiyonu: Directx 9
Far Cry 2 Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows XP / Windows Vista
- İşleci: Intel Core2 Duo E7400 @ 2.80GHz / AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5200+
- Video Card: GeForce 8600 GTS / Radeon X1900
- Kullanılmayan Ram Miktarı: 2 GB RAM
- Boş Depolama Alanı: 3.5 GB Free
- Direct X Versiyonu: Directx 9