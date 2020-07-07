Far Cry 2 sistem gereksinimleri neler?

Sevilen video oyunlarından biri olan Far Cry 2'yi oynayabilmek için nasıl bir bilgisayara ihtiyacınız var? İşte Far Cry 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

Far Cry 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP / Windows Vista

Windows XP / Windows Vista İşleci: Intel Pentium D 805 @ 2.66GHz / AMD Athlon 64 3500+

Intel Pentium D 805 @ 2.66GHz / AMD Athlon 64 3500+ Video Card: GeForce 6800 / Radeon X1650 Pro

GeForce 6800 / Radeon X1650 Pro Kullanılmayan Ram Miktarı: 1 GB RAM

1 GB RAM Boş Depolama Alanı: 3.5 GB Free

3.5 GB Free Direct X Versiyonu: Directx 9

Far Cry 2 Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri