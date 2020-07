GeForce NOW’a 15 yeni oyun daha eklendi!

Bu haftadan itibaren Apex Legends’a yeni NVIDIA Highlights desteği ekleniyor. EA’nin son derece popüler, ücretsiz oyunu Battle Royale, bundan sonra oyun anlarını otomatik algılamak ve yakalamak için NVIDIA’nın akıllı modelleme ve görüntü tanıma teknolojisini kullanacak. Artık oyuncular sınırın dört bir yanından gelen rakipleriyle ihtişamlarını, şöhretlerini ve servetlerini paylaşabilecekler. NVIDIA Highlights’ın sunduğu bu yenilik, önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıyla buluşacak.

Apex Legends, GeForce NOW’da “Highlights” ile gitgide büyüyen bir oyun listesine katılıyor. Oyunların tam listesi burada bulunuyor. Sırada hangi oyunların destek alacağı ve macOS desteğinin eklenme tarihi için güncellemeler gelmeye devam edecek.

NVIDIA, GeForce NOW üyelerine daha fazla anlık olarak erişilebilen oyun sözünü tutarak her perşembe “GeForce NOW’da Oyuna Hazır” güncellemesini yayınlamaya devam ediyor.

GeForce NOW üzerinden en sevilen oyunları anlık oynama imkanı her zaman “GeForce NOW’da Oyuna Hazır” olmak anlamına geliyor. NVIDIA, bütün oyun güncellemelerini ve yamalarını yöneterek oyun deneyimini bulut oyunculuğu için optimize ediyor ve Game Ready Sürücü performans iyileştirmeleriyle geliştiriyor. Buna ek olarak, eğer oyun RTX destekliyorsa, o oyunu muhteşem ışın izlemeli grafiklerle oynamak mümkün.

Bu hafta 15 adet yeni oyuna dahil olarak geri dönen favori oyunlardan Besiege var.

Buna ek olarak Epic Vault, her hafta sunduğu muhteşem ücretsiz oyunlarını yayınladığında, bu oyunları GeForce NOW’a en kısa zamanda getirmek için NVIDIA da iş başında olacak. Bu hafta The Escapists 2 ve Killing Floor 2 üzerinde çalışmalar devam ediyor. Her perşembe yeni oyunlar oyuncuları bekliyor olacak.

İşte oyunların tam listesi:

(Türkiye saatiyle 20.00’den itibaren)

GeForce NOW’a yeni eklenen oyunlar:

A Story About My Uncle

Arise: A Simple Story (Epic Games Store)

Avorion

Black Desert Online (Rusya/Türkiye/Orta Doğu ve Kuzey Afrika)

Endless World

Hue

My Time at Portia (Epic)

Neo Cab

Scrap Mechanic

Ultimate Chicken Horse

GeForce NOW’a geri dönen oyunlar: