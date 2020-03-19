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    19.03.2020 - 15:44 |

    GOG 27 oyunu ücretsiz hale getirdi!

    Tüm dünyaya yayılan Corona virüs salgını sonrasında çevrimiçi oyun platformları da insanların sokağa çıkıp enfekte olmalarını önlemek için ücretsiz oyun dağıtmaya başladı.

    GOG 27 oyunu ücretsiz hale getirdi!

    Sevilen çevrim içi oyun platformlarından biri olan GOG, Corona virüs salgını sonrasında insanların sıkılmadan evde kalmasını sağlamak için 27 farklı oyunu ücretsiz verme kararı aldı.

    “Evde kalın ve oyun oynayın” sloganıyla yola çıkan GOG, birbirenden önemli oyunu şu an ücretsiz bir şekilde kullanıcılarına sunmuş durumda.

    GOG tarafından ücretsiz verilen 27 oyun:

    Akalabeth: World of Doom

    Alder’s Blood Prologue

    Beneath a Steel Sky

    Bio Menace

    Builders of Egypt: Prologue

    CAYNE

    Doomdark’s Revenge

    Eschalon: Book I

    Flight of the Amazon Queen

    GWENT: The Witcher Card Game

    Hello Neighbor Alpha Version

    Jill of the Jungle: The Complete Trilogy

    Legend of Keepers: Prologue

    The Lords of Midnight

    Lure of the Temptress

    Overload – Playable Teaser

    POSTAL: Classic and Uncut

    Sang-Froid: Tales of Werewolves

    Shadow Warrior Classic Complete

    Stargunner

    Sunrider: Mask of Arcadius

    Teenagent

    Treasure Adventure Game

    Tyrian 2000

    Ultima 4: Quest of the Avatar

    Ultima Worlds of Adventure 2: Martian Dreams

    Worlds of Ultima: The Savage Empire

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