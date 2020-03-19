GOG 27 oyunu ücretsiz hale getirdi!
Tüm dünyaya yayılan Corona virüs salgını sonrasında çevrimiçi oyun platformları da insanların sokağa çıkıp enfekte olmalarını önlemek için ücretsiz oyun dağıtmaya başladı.
Sevilen çevrim içi oyun platformlarından biri olan GOG, Corona virüs salgını sonrasında insanların sıkılmadan evde kalmasını sağlamak için 27 farklı oyunu ücretsiz verme kararı aldı.
“Evde kalın ve oyun oynayın” sloganıyla yola çıkan GOG, birbirenden önemli oyunu şu an ücretsiz bir şekilde kullanıcılarına sunmuş durumda.
GOG tarafından ücretsiz verilen 27 oyun:
Akalabeth: World of Doom
Alder’s Blood Prologue
Beneath a Steel Sky
Bio Menace
Builders of Egypt: Prologue
CAYNE
Doomdark’s Revenge
Eschalon: Book I
Flight of the Amazon Queen
GWENT: The Witcher Card Game
Hello Neighbor Alpha Version
Jill of the Jungle: The Complete Trilogy
Legend of Keepers: Prologue
The Lords of Midnight
Lure of the Temptress
Overload – Playable Teaser
POSTAL: Classic and Uncut
Sang-Froid: Tales of Werewolves
Shadow Warrior Classic Complete
Stargunner
Sunrider: Mask of Arcadius
Teenagent
Treasure Adventure Game
Tyrian 2000
Ultima 4: Quest of the Avatar
Ultima Worlds of Adventure 2: Martian Dreams
Worlds of Ultima: The Savage Empire