GOG 27 oyunu ücretsiz hale getirdi!

Sevilen çevrim içi oyun platformlarından biri olan GOG, Corona virüs salgını sonrasında insanların sıkılmadan evde kalmasını sağlamak için 27 farklı oyunu ücretsiz verme kararı aldı.

“Evde kalın ve oyun oynayın” sloganıyla yola çıkan GOG, birbirenden önemli oyunu şu an ücretsiz bir şekilde kullanıcılarına sunmuş durumda.

GOG tarafından ücretsiz verilen 27 oyun:

Akalabeth: World of Doom

Alder’s Blood Prologue

Beneath a Steel Sky

Bio Menace

Builders of Egypt: Prologue

CAYNE

Doomdark’s Revenge

Eschalon: Book I

Flight of the Amazon Queen

GWENT: The Witcher Card Game

Hello Neighbor Alpha Version

Jill of the Jungle: The Complete Trilogy

Legend of Keepers: Prologue

The Lords of Midnight

Lure of the Temptress

Overload – Playable Teaser

POSTAL: Classic and Uncut

Sang-Froid: Tales of Werewolves

Shadow Warrior Classic Complete

Stargunner

Sunrider: Mask of Arcadius

Teenagent

Treasure Adventure Game

Tyrian 2000

Ultima 4: Quest of the Avatar

Ultima Worlds of Adventure 2: Martian Dreams

Worlds of Ultima: The Savage Empire