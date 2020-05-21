GTA 5'i Epic Games'ten ücretsiz almak için son gün!

2013 yılında konsollar için yayınlanan GTA 5, yaklaşık bir sene sonrasında da PC oyuncularıyla buluşmuştu. 7 senedir dünyanın en popüler oyunları arasında yer alan GTA 5, Epic Games tarafından ücretsiz olarak oyunculara sunuldu. 14 Mayıs 2020 tarihinde ücretsiz hale getirilen oyun, bugün yani 21 Mayıs tarihinde tekrardan ücretsiz olacak. Yani GTA 5'i ücretsiz bir şekilde almak için bugün son gün.

Ücretsiz hale getirildikten sonra, sunucularda yaşanan yoğunluk nedeniyle çökmüştü. Bazı oyuncular oyuna erişemezken, bazıları ise oyunu ücretsiz olarak alamama sorunuyla karşılaşmıştı. Ücretsiz olarak verilen yapımın son gününe girdiğimiz 21 Mayıs tarihiyle birlikte, oyunseverler akşam saat 18:00'a kadar ücretsiz bir şekilde GTA 5'i almaya devam edebilecek. Bu fırsatı kaçırmayın...