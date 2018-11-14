Hitman 2, PC, PlayStation 4 ve Xbox One için oyunculara sunuldu. Oyunun dağıtımcısı IO, Hitman 2'nin il bölümünü tüm platformlar için oyunculara ücretsiz yaptı. Peki Hitman 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler?

Giriş bölümünü ücretsiz olarak sunan Square Enix ve IO, bu hareketiyle oyuncuları Hitman 2’ye bağlamayı ve tam sürüm seçeneklerinden birini satın almaya ikna etmek istiyor.

Hitman 2'de yeni oyun yöntemleri, yeni özellikler ve ortaklaşa oynanabilen Sniper Assassin de dahil olmak üzere yeni oyun modları da bulunuyor.

Hitman 2'ye Steam, PlayStation Store ve Microsoft Mağaza'dan herhangi bir ücret ödemeden erişebilirsiniz.

Hitman 2 sistem gereksinimleri neler?

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: OS 64-bit Windows 7

İşlemci: Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz / AMD CPU Phenom II X4 940

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

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