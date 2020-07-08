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    HaberlerOyun Haberleri Mortal Kombat X sistem gereksinimleri neler?
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    08.07.2020 - 17:16 |

    Mortal Kombat X sistem gereksinimleri neler?

    Vazgeçilmez dövüş oyunları arasında yer alan Mortal Kombat X'in sistem gereksinimleri neler?

    Mortal Kombat X sistem gereksinimleri neler?

    Merak edilen Mortal Kombat X sistem gereksinimlerini sizler için derledik. İşte Mortal Kombat X'in minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

    Mortal Kombat X Minimum Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi; 64-bit Vista, Win 7, Win 8
    • İşlemci;  Intel Core i5-750, 2.67 GHz | AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz
    • Ram; 3 GB
    • Ekran Kartı; NVIDIA GeForce GTX 460 | AMD Radeon HD 5850
    • DirectX: 11
    • Hard Disk; 25 GB

    Mortal Kombat X Önerilen Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi; 64-bit: Win 7, Win 8
    • İşlemci; Intel Core i7-3770, 3.4 GHz | AMD FX-8350, 4.0 GHz
    • Ram; 8 GB 
    • Ekran Kartı; NVIDIA GeForce GTX 660 | AMD Radeon HD 7950
    • DirectX; 11
    • Hard Disk; 40 GB
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