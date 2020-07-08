08.07.2020 - 17:16 |
Mortal Kombat X sistem gereksinimleri neler?
Vazgeçilmez dövüş oyunları arasında yer alan Mortal Kombat X'in sistem gereksinimleri neler?
Merak edilen Mortal Kombat X sistem gereksinimlerini sizler için derledik. İşte Mortal Kombat X'in minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...
Mortal Kombat X Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi; 64-bit Vista, Win 7, Win 8
- İşlemci; Intel Core i5-750, 2.67 GHz | AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz
- Ram; 3 GB
- Ekran Kartı; NVIDIA GeForce GTX 460 | AMD Radeon HD 5850
- DirectX: 11
- Hard Disk; 25 GB
Mortal Kombat X Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi; 64-bit: Win 7, Win 8
- İşlemci; Intel Core i7-3770, 3.4 GHz | AMD FX-8350, 4.0 GHz
- Ram; 8 GB
- Ekran Kartı; NVIDIA GeForce GTX 660 | AMD Radeon HD 7950
- DirectX; 11
- Hard Disk; 40 GB