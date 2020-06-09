PlayStation 5'in tanıtılacağı yeni tarih açıklandı!

PlayStation ve Xbox arasındaki uzun zamandır süren savaş yeni konsollarla birlikte tekrar yükselmeye başladı. Microsoft tarafında Xbox Series X tanıtıldı ve neler yapabileceğini az çok biliyoruz. Sony tarafında ise hep bir gizem havası vardı ve yeni konsol hakkında çok fazla bilgiye sahip olamadık.

Normal şartlarda 3 Haziran'da tanıtılacak lansmanı Sony ABD'de yaşanan olaylar nedeniyle belirsiz bir tarihe ertelediğini duyurmuştu. Şimdi ise PlayStation 5'in tanıtılacağı yeni tarih duyuruldu. 11 Haziran Perşembe günü Türkiye Saati ile 23.00'da tanıtılacak.

Uzun zamandır merakla beklenen konsol hakkında, bilmediğimiz özellikleri ne neler yapabileceğini perşembe günü öğreneceğiz.