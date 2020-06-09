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    HaberlerOyun Haberleri PlayStation 5'in tanıtılacağı yeni tarih açıklandı!
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    09.06.2020 - 10:10 |

    PlayStation 5'in tanıtılacağı yeni tarih açıklandı!

    Sony'nin merakla beklenen yeni konsolu PlayStation 5 normal şartlarda 3 Haziranda tanıtılacaktı. ABD'de yaşanan olaylar sonrasında ertelenen lansman için yeni tarih belli oldu. Sony PlayStation 5 11 Haziran Perşembe günü tanıtılacak.

    PlayStation 5'in tanıtılacağı yeni tarih açıklandı!

    PlayStation ve Xbox arasındaki uzun zamandır süren savaş yeni konsollarla birlikte tekrar yükselmeye başladı. Microsoft tarafında Xbox Series X tanıtıldı ve neler yapabileceğini az çok biliyoruz. Sony tarafında ise hep bir gizem havası vardı ve yeni konsol hakkında çok fazla bilgiye sahip olamadık.

    Normal şartlarda 3 Haziran'da tanıtılacak lansmanı Sony ABD'de yaşanan olaylar nedeniyle belirsiz bir tarihe ertelediğini duyurmuştu. Şimdi ise PlayStation 5'in tanıtılacağı yeni tarih duyuruldu. 11 Haziran Perşembe günü Türkiye Saati ile 23.00'da tanıtılacak.

    Uzun zamandır merakla beklenen konsol hakkında, bilmediğimiz özellikleri ne neler yapabileceğini perşembe günü öğreneceğiz.

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