Riot Games Covid-19 bağış kampanyası başlatıyor

Dijital oyunlar ve spor ekosisteminin en büyük temsilcilerinden Riot Games, tüm kitlesiyle birlikte sosyal yardım kampanyaları düzenlemeye devam ediyor. Bugüne kadar yalnızca küresel salgın çalışmalarına 4.5 milyon dolar bağışta bulunan şirket, bu sefer oyuncularını da işin içine katarak yeni bir girişimde bulunuyor.

Yeni nesil, sosyal yardımlaşmayı da kendi topluluğu içinde gerçekleştiriyor

Küresel düzeyde hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Riot Games, geçtiğimiz sene “Toplumsal Etki Fonu”nu hayata geçirerek, yeni neslin en çok zaman geçirdiği alanda onlara sosyal yardım fırsatları sunmuş ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki hayır kuruluşlarına bağışlamak üzere toplam 6 milyon Amerikan Doları toplamayı başarmıştı.

Bundan daha fazlasına imza atmak isteyen Riot Games, tüm dünyada aylık 100 milyon kişi tarafından oynanan League of Legends oyununda önümüzdeki dört hafta boyunca devam edecek bir bağış kampanyası düzenliyor. Bu süre boyunca oyun içindeki karakterler Hemşire Akali, Doktor Kennen, Cerrah Shen ve diğer bağlantılı içeriklerden elde edilen gelirlerin tamamı, ilgili tarafsız kurumlar aracılığıyla tüm dünyadaki sağlık çalışanları ve virüsten olumsuz etkilenen ailelere aktarılacak.

Bağış kampanyası 25 Haziran 2020 saat 23.00'da başlayacak ve 23 Temmuz 2020 saat 23.00'da sona erecek. Bu süre boyunca oyun içi mağazada bağış kampanyasına dahil tüm içerikler özel bir Toplumsal Etki Rozeti'yle işaretlenerek ayrıştırılacak.

Gelirlerinin tamamını bağışlanacağı "Sağlık personeli" temalı şampiyon ve kostüm içerikleri ise şöyle:

●Cerrah Shen Kostümü

●Cerrah Shen Renkleri

●Cerrah Shen Çerçeve ve Simge Seti

●Hemşire Akali Kostümü

●Hemşire Akali Renkleri

●Hemşire Akali Çerçeve ve Simge Seti

●Doktor Kennen Kostümü

●Doktor Kennen Renkleri

●Doktor Kennen Çerçeve ve Simge Seti

●Akali'den Sevgilerle! İfadesi

●Mega Bağışçı Paketi (yukarıdakilerin hepsini ve özel Mega Bağışçı Simgesi'ni içerir)

COVID-19’la mücadele kapsamında 650 bin dolar bağış toplandı

Riot Games, Covid-19 kapsamında kurumsal olarak gerçekleştirdiği yardımlara ek olarak, oyuncularını da yardım faaliyetlerine dahil ediyor. Yaklaşık bir ay önce Covid-19 yardımlaşma çalışmaları kapsamında uluslararası bir League of Legends etkinliğini hayata geçiren şirket, 48 saatlik Sezon Ortası Yayın Maratonu'nda dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların desteğiyle COVID-19 yardım çalışmaları için 630.000 doların üstünde bağış toplamıştı.