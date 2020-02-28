Sevilen virüs oyunu Plague Inc Çin'de yasaklandı!

Hem bilgisayarlarda hem de mobil platformlarda oynanabilen Plague Inc isimli oyun Çin'de yasaklandı. Oyundaki amacınız bir virüs üretip, bu virüsü tüm dünyaya yaymak. Süre ilerledikçe ve virüs yayıldıkça puanlar alıyorsunuz. Bu puanlarla birlikte virüsü daha güçlü bir hale evrimleştirebiliyorsunuz. Tabii bunun karşısında da bilim insanları virüse karşı ilaç geliştirmeye çalışıyor.

Aslında yaşananlara baktığımız zaman oyunun neden App Store'dan kaldırıldığını söylemek güç değil. Konuyla alakalı Çin'den resmi bir açıklama gelmese de, oyunun yapımcısı Ndemic Creations tarafından yapılan açıklamada; “App Store engeli ile ilgili henüz tatmin edici bir açıklama mevcut değil. Bu sorunun koronavirüs ile ilgili olduğunu düşünüyoruz. Oyunumuzun eğitim konusundaki önemi CDC gibi kuruluşlar tarafından tanınmaktadır.” ifadelerine yer verildi.