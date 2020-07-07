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    HaberlerOyun Haberleri Skyrim sistem gereksinimleri neler?
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    07.07.2020 - 21:13 |

    Skyrim sistem gereksinimleri neler?

    Skyrim sistem gereksinimleri neler? Bethesda tarafından geliştirilen ve dağıtımı üstlenen tüm zamanların en sevilen oyunlarından biri olan The Elder Scrolls V: Skyrim'in sistem gereksinimleri bu haberde...

    Skyrim sistem gereksinimleri neler?

    Bethesda tarafından geliştirilen ve dağıtımı üstlenen tüm zamanların en sevilen oyunlarından biri olan The Elder Scrolls V: Skyrim'in sistem gereksinimleri neler? Bu sorunun cevabı haberimizde...

    Minimum sistem gereksinimleri:

    İşletim sistemi: Win XP/7/Vista ( 32 ya da 64 bit)
    İşlemci: Dual Core 2 GB
    RAM: 2 GB
    Ekran kartı: DX9c uyumlu 512 MB

    Tavsiye edilen sistem gereksinimleri:

    İşletim sistemi: Win XP/7
    İşlemci: Quad-Core Intel/AMD işlemci
    RAM: 4 GB
    Ekran kartı: DX 9 destekli, 1 GB hafızaya sahip GTX 260/Radeon 4890 ya da daha iyisi.

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