Skyrim sistem gereksinimleri neler?

Bethesda tarafından geliştirilen ve dağıtımı üstlenen tüm zamanların en sevilen oyunlarından biri olan The Elder Scrolls V: Skyrim'in sistem gereksinimleri neler? Bu sorunun cevabı haberimizde...

Minimum sistem gereksinimleri:



İşletim sistemi: Win XP/7/Vista ( 32 ya da 64 bit)

İşlemci: Dual Core 2 GB

RAM: 2 GB

Ekran kartı: DX9c uyumlu 512 MB



Tavsiye edilen sistem gereksinimleri:



İşletim sistemi: Win XP/7

İşlemci: Quad-Core Intel/AMD işlemci

RAM: 4 GB

Ekran kartı: DX 9 destekli, 1 GB hafızaya sahip GTX 260/Radeon 4890 ya da daha iyisi.