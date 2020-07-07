07.07.2020 - 21:13 |
Skyrim sistem gereksinimleri neler?
Skyrim sistem gereksinimleri neler? Bethesda tarafından geliştirilen ve dağıtımı üstlenen tüm zamanların en sevilen oyunlarından biri olan The Elder Scrolls V: Skyrim'in sistem gereksinimleri bu haberde...
Bethesda tarafından geliştirilen ve dağıtımı üstlenen tüm zamanların en sevilen oyunlarından biri olan The Elder Scrolls V: Skyrim'in sistem gereksinimleri neler? Bu sorunun cevabı haberimizde...
Minimum sistem gereksinimleri:
İşletim sistemi: Win XP/7/Vista ( 32 ya da 64 bit)
İşlemci: Dual Core 2 GB
RAM: 2 GB
Ekran kartı: DX9c uyumlu 512 MB
Tavsiye edilen sistem gereksinimleri:
İşletim sistemi: Win XP/7
İşlemci: Quad-Core Intel/AMD işlemci
RAM: 4 GB
Ekran kartı: DX 9 destekli, 1 GB hafızaya sahip GTX 260/Radeon 4890 ya da daha iyisi.