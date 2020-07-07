Watch Dogs sistem gereksinimleri neler? İşte Watch Dogs minimum sistem gereksinimleri

Ubisoft tarafından piyasaya sürülen Watch Dogs'u sıkıntısız bir şekilde oynamak için nasıl bir sistem gereksinimi ihtiyacınız var? İşte Watch Dogs'u oynamak için minimum ve maksimum sistem gereksinimleri...

Minimum:

İşletim sistemi: Windows Vista (SP2), Windows 7 (SP1), Windows 8

Windows Vista (SP2), Windows 7 (SP1), Windows 8 İşlemci: Intel Core 2 Quad Q8400 2,66 GHz veya AMD Phenom II X4 940 3,0 GHz

Intel Core 2 Quad Q8400 2,66 GHz veya AMD Phenom II X4 940 3,0 GHz RAM: 6 GB

6 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5770

NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5770 Depolama: 25 GB

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