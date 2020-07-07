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    HaberlerOyun Haberleri Watch Dogs sistem gereksinimleri neler? İşte Watch Dogs minimum sistem gereksinimleri
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    07.07.2020 - 14:05 |

    Watch Dogs sistem gereksinimleri neler? İşte Watch Dogs minimum sistem gereksinimleri

    Sevilen açık dünya aksiyon oyunlarından biri olan Watch Dogs sistem gereksinimleri neler? Watch Dogs'u sıkıntısız oynamak için gerekli minimum ve maksimum sistem gereksinimleri neler?

    Watch Dogs sistem gereksinimleri neler? İşte Watch Dogs minimum sistem gereksinimleri

    Ubisoft tarafından piyasaya sürülen Watch Dogs'u sıkıntısız bir şekilde oynamak için nasıl bir sistem gereksinimi ihtiyacınız var? İşte Watch Dogs'u oynamak için minimum ve maksimum sistem gereksinimleri...

    Minimum:

    • İşletim sistemi: Windows Vista (SP2), Windows 7 (SP1), Windows 8
    • İşlemci: Intel Core 2 Quad Q8400 2,66 GHz veya AMD Phenom II X4 940 3,0 GHz
    • RAM: 6 GB
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5770
    • Depolama: 25 GB

    Önerilen:

    • İşletim sistemi: Windows Vista (SP2), Windows 7 (SP1), Windows 8
    • İşlemci: Intel Core i7-3770 3,5 GHz veya AMD FX-8350 X8 4,0 GHz
    • RAM: 8 GB
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 Ti veya AMD Radeon HD 78500
    • Depolama: 25 GB
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