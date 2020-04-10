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    HaberlerPopuler Bilim Haberleri Hastalıkların teşhisi için akıllı klozet kullanılabilir!
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    10.04.2020 - 14:39 |

    Hastalıkların teşhisi için akıllı klozet kullanılabilir!

    Amerikalı bilim insanları akıllı klozetlerin hastalık teşhisinde önemli rol oynayabileceklerini açıkladılar.

    Hastalıkların teşhisi için akıllı klozet kullanılabilir!

    Kaliforniye'da bulunan Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları, klozetin içindekileri analiz etmek ve verileri sunucuya göndermek için yeni bir cihaz ürettiler. Bu cihaz klozetin içine yerleştirilen kamera, test çubukları ve hareket algılama teknolojisini kullanıyor.

    Geliştirilen cihaz sayesinde hassas bağırsak sendromu, prostat kanseri ve böbrek yetmezliği gibi hastalıkları tespit edebiliyor. Akıllı tuvalet hastalıkların analizini idrarı fiziksel ve moleküler seviyede teste tabi tutarak yapıyor. Dışkılar ise fiziksel özelliklerine göre değerlendiriliyor.

    Geliştirilen bu teknoloji, kullanıcılarını ayırt edebilmek için parmak izi taraması ve anüs görüntülerini kullanıyor.

    Akıllı klozet, Nature Biomedical Engineering dergisinde yayınlandı ve şu ana kadar 21 kişi üstünde test edildiği açıklandı.

    İlk akıllı klozet çalışmasının başındaki kişi olan Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Radyoloji Bölümü Dekanı Profesör Dr. Sanjiv Gambhir, araştırmayla ilgili olarak “Bu konsepti gündeme getirdiğimde insanlar elbette gülecekti çünkü ilginç bir fikir gibi görünüyor ama biraz da tuhaf" dedi.

     

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