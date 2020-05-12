Radyoyu Kim Buldu? Radyo İlk Olarak Ne Zaman, Nasıl İcat Edilmiştir? Radyonun Tarihçesi

Radyo hemen hemen herkesin evinde bulunan ve sıklıkla dinlediğimiz bir teknolojik alettir. Radyo televizyondan farklı olarak sadece ses iletilen bir teknolojik alettir. Televizyon, radyo ve telgraf birbirleri ile ilişkili olan icatlardır.



Radyoyu Kim Buldu?



Radyo farklı zamanlarda belirli kişiler tarafından bulunmuştur. Radyoyu ilk bulan kişi ise İtalyan mucit Marconi'dir. Marconi üretmiş olduğu ilk radyo prototipi çalışmayı başarmıştır. Aynı zamanda radyonun bulunmasını sağlayan ünlü bilim adamı Nikola Tesla ve Olivie Lodge'de yer almaktadır. Ardından ünlü Rus mucit Alexander Stepanovitch Popov radyo dalgaları ile ilk kez ses almayı başarmış. Fakat Rus mucit bunun herhangi bir patentini almamıştır.



Radyo İlk Olarak Ne Zaman, Nasıl İcat Edilmiştir?



İlk radyonun icadı kablosuz telgraf ile ortaya çıkmıştır. Radyo ilk olarak 20. yüzyılın başlarında icat edilmiştir. Uzun mesafe olarak ilk radyo cihazını Marconi üretmiştir. Marconi ilk radyoyu 1895 yılında üretmiş oldu. Laboratuvarda Hertz'in deneylerini devam ettirdi. Bu şekilde laboratuvarda bir alıcıya bağlı olarak bir zili çalmak amacı ile verici yaptı. 1895 yılında ilk radyo sinyallerini bu şekilde iletti.



Radyonun Tarihçesi



Tarihe bakıldığı zaman radyonun bulunmasında pek çok ünlü bilim adamlarının da katkısı olmuştur. 1895 yılında ilk olarak üretilen radyo ünlü İtalyan mucit Marconi tarafından üretildi. Marconi tarafından bulunan ilk radyo 1898 yılında tamamen doğmuş oldu. Dünya'ya hızlı bir şekilde yayıldı. Radyo cihazı elektromanyetik dalgalarla iletilen bir icat olmuş oldu. Elektromanyetik dalgalarının ilk keşfini yapan İngiliz fizikçi Hertz sayesinde radyonun bulunmasının önü açılmış oldu. Belki de Hertz 1887'de elektromanyetik dalgaları keşfetmeseydi bugün radyo ve televizyon gibi cihazlar hayatımızda olmayacaktı.



Radyonun gelişmesine katkı sunan bir diğer bilim adamı ise İngiliz fizikçi J. A. Fleming'dir. Fleming geliştirmiş olduğu elektrotlu lamba radyonun büyük oranda gelişmesini sağladı. 1948'de transistörün gelişmesi ile birlikte radyo artık iyice hayatımıza girmiş oldu. Transistörün bulunması radyonun gelişmesini sağlayan en önemli etmenler olarak biliniyor. Ardından radyo frekansları oluşturularak radyo kanallarının oluşumu sağlandı.