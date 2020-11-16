Samsung yuvarlanabilir ekranlı akıllı telefon çıkarabilir

Samsung firmasının yuvarlanabilir ekranlı telefonların üstünde çalıştığı uzun zamandır konuşuluyor. Firmanın bu konuda aldığı birkaç patent de mevcut.

Söylentilerin doğru çıkması halinde telefonun önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor.







Söz konusu fotoğrafta Jae-yong’un elindeki cihazın hiçbir özelliği net olarak belli olmasa da LG ve TCL firmalarının bu konuda çalışmalarını Samsung’un karşılıksız bırakmayacağı düşünülüyor. Yuvarlanabilir ekranlı telefonda elastik bir plastik panel bulunacağı ve telefonun kapalı halinin 6 inç, açık halininse 8 inç uzunlukta olacağı düşünülüyor.