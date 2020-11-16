16.11.2020 - 15:36 |
Samsung yuvarlanabilir ekranlı akıllı telefon çıkarabilir
Samsung’un başkan yardımcısı Lee Jae-yong, firmaya yaptığı son ziyarette elinde henüz piyasa çıkmamış bir Samsung telefon ile görüntülendi. Telefon, katlanabilir özelliğe sahip olmak için küçüktü ve bu yüzden yuvarlanabilir ekranlı olduğu dedikoduları başladı.
Samsung firmasının yuvarlanabilir ekranlı telefonların üstünde çalıştığı uzun zamandır konuşuluyor. Firmanın bu konuda aldığı birkaç patent de mevcut.
Söylentilerin doğru çıkması halinde telefonun önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Söz konusu fotoğrafta Jae-yong’un elindeki cihazın hiçbir özelliği net olarak belli olmasa da LG ve TCL firmalarının bu konuda çalışmalarını Samsung’un karşılıksız bırakmayacağı düşünülüyor. Yuvarlanabilir ekranlı telefonda elastik bir plastik panel bulunacağı ve telefonun kapalı halinin 6 inç, açık halininse 8 inç uzunlukta olacağı düşünülüyor.