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    HaberlerTeknoloji Haberleri Samsung yuvarlanabilir ekranlı akıllı telefon çıkarabilir
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    16.11.2020 - 15:36 |

    Samsung yuvarlanabilir ekranlı akıllı telefon çıkarabilir

    Samsung’un başkan yardımcısı Lee Jae-yong, firmaya yaptığı son ziyarette elinde henüz piyasa çıkmamış bir Samsung telefon ile görüntülendi. Telefon, katlanabilir özelliğe sahip olmak için küçüktü ve bu yüzden yuvarlanabilir ekranlı olduğu dedikoduları başladı.

    Samsung yuvarlanabilir ekranlı akıllı telefon çıkarabilir

    Samsung firmasının yuvarlanabilir ekranlı telefonların üstünde çalıştığı uzun zamandır konuşuluyor. Firmanın bu konuda aldığı birkaç patent de mevcut.

    Söylentilerin doğru çıkması halinde telefonun önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Samsung yuvarlanabilir ekranlı akıllı telefon çıkarabilir


    Söz konusu fotoğrafta Jae-yong’un elindeki cihazın hiçbir özelliği net olarak belli olmasa da LG ve TCL firmalarının bu konuda çalışmalarını Samsung’un karşılıksız bırakmayacağı düşünülüyor. Yuvarlanabilir ekranlı telefonda elastik bir plastik panel bulunacağı ve telefonun kapalı halinin 6 inç, açık halininse 8 inç uzunlukta olacağı düşünülüyor.

     

     

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